Superbonus, Visco: “Doveva finire presto, ha meccanismi strani”

ROMA. – “Il superbonus doveva finire presto. Il fatto che sia andato avanti così, addirittura che sia cresciuto, e forse c’erano meccanismi un po` strani, lo abbiamo detto noi, lo ha detto l’Ufficio del Bilancio, ma era abbastanza così”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante un dibattito sull’inflazione all’Ispi ha risposto ad una domanda sull’incentivo peer l’edilizia.

Più in generale “ci sono stati degli interventi necessari durante la pandemia, altri interventi necessari per contrastare l`effetto negativo, su alcune categorie più deboli, che siano imprese o famiglie, dell`aumento dei prezzi dell`energia, ma non possono essere strumenti permanenti in atto nel tempo da mantenere”, ha aggiunto.

Superbonus, Patuanelli: antidolorifico per Giorgetti dopo dati Nomisma

“Superbonus, Nomisma: ‘valore economico è innegabile’. Un pensiero per il ministro dell’Economia…”. E’ quanto scrive su X (Twitter) il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli, postando ironicamente la foto di una confezione di un farmaco contro i dolori addominali. Il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando appunto della misura del superbonus per l’edilizia, nei giorni scorsi aveva detto che “ogni giorno a pensarci mi viene mal di pancia”.

(Voz/Pol/Bar/askanews)