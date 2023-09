Calcio, Jenni Hermoso denuncia Luis Rubiales per il bacio

MADRID. – Jenni Hermoso ha denunciato l’ex presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio durante la cerimonia di premiazione del mondiale di calcio femminile.

Jenni Hermoso ha deciso di denunciare pubblicamente Luis Rubiales per il bacio, affermando che non era consensuale e che si è sentita a disagio per il gesto. Questo ha innescato una serie di reazioni e dibattiti sia nel mondo dello sport che nella società in generale.

La denuncia di Hermoso ha attirato l’attenzione dei media e delle organizzazioni per i diritti delle donne, che hanno sollevato la questione dell’importanza del consenso nei gesti di affetto e riconoscimento. Il caso ha anche sollevato interrogativi sulle dinamiche di potere nel calcio e in altre sfere, sottolineando la necessità di una maggiore sensibilità e rispetto nei confronti delle atlete e delle figure di spicco nel calcio femminile. La calciatrice, secondo eldiario.es, che cita fonti giudiziarie, si sarebbe recata nella giornata di martedì a testimoniare nella sede della Procura generale dello Stato, a Madrid, davanti al procuratore aggiunto del tribunale nazionale Marta Durantez. La stessa procura aveva aperto un’indagine a carico di Rubiales il 28 agosto, dopo il bacio non consensuale sulla bocca da parte del presidente della Federazione calcistica spagnola, attualmente sospeso dalla Fifa. Jenni Hermoso poteva denunciare il reato di violenza sessuale entro 15 giorni. Adesso, con la formalizzazione della denuncia -requisito necessario per agire contro Rubiales, essendo i fatti avvenuti all’estero- la Procura può portare avanti il procedimento.

La federcalcio spagnola ha anche annunciato ufficializzato l’esonero del ct della nazionale femminile Jorge Vilda, nonostante il titolo mondiale vinto e un altro anno di contratto.

Vilda, in carica dal 2015, aveva espresso sostegno a Rubiales ed era in contrasto con gran parte delle giocatrici della nazionale spagnola. A succedere a Vilda, come ufficializzato dalla Federcalcio spagnola, sarà Montse Tomé, la prima donna a ricoprire un incarico fino a oggi sempre affidato a uomini.