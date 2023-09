La Jornada Política – Felipe González: “En el marco de la Constitución no cabe la amnistía”

MADRID – No está de acuerdo. Y ha aprovechado la entrevista en Onda Cero para expresarlo publica y claramente. El expresidente de Gobierno, Felipe González, quien hasta ahora se había mantenido en silencio sin, no obstante, alejarse de la arena política, ha decidido exponer sus opiniones; opiniones que no coinciden con las del actual jefe de Gobierno.

El viejo líder socialista considera que ceder al independentismo significaría “condenar al régimen democrático como culpable” de los hechos que estremecieron España hace seis años. En su opinión, cualquier negociación que implique la posibilidad de otorgar la amnistía a los independentistas catalanes sería un error que el gobierno actual no debe cometer. Está convencido que “en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación”.

González también criticó a la vicepresidenta y ministra del Trabajo, Iolanda Díaz, por haber viajado a Bruselas. Está convencido que la líder de Sumar acudió a la cita con el expresidente catalán prófugo de la justicia en calidad de “facilitadora”. Sin embargo, considera que si tomó la decisión sin haber consultado a Sánchez debería asumir las consecuencias. Ha sido categórico en afirmar que “si va por su cuenta que lo pague”.

Al ser preguntado por Carlos Alcina, moderador del programa, González reconoció que, en las últimas elecciones, le costó votar por el Psoe más que en otra. Y le costó porque, dijo, en este momento “hay demasiada confusión política”. Confesó que siente que el Psoe de Sánchez no lo representa.

Las declaraciones de González, quien ya en otras ocasiones ha sido muy duro hacia presidente de Gobierno, pusieron en evidencia la ruptura entre la “vieja guardia” socialista y quienes impulsan el nuevo curso del Psoe.

Mientras la polémica desatada por la visita de Díaz a Puigdemont y por las demandas de este siguen su curso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió a Santiago Abascal en el Congreso, en el marco de la ronda de contactos de la investidura.

Núñez Feijóo, quien dejó en el aire la reunión con Junts luego de la rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas, coincidió con el líder de Vox en anteponer la defensa de los españoles “a sus discrepancias políticas”. Condenaron que un alto cargo del gobierno se trasladara a Bruselas para hablar con un prófugo de la justicia y convinieron en la necesidad de ofrecer alternativas “al chantaje y subasta” de los independistas catalanes.

Abascal, en la rueda de prensa posterior al encuentro con Núñez Feijóo, reiteró su apoyo a la investidura del líder de los populares y reiteró que en esta coyuntura de “excepción nacional y democrática” es “imprescindible anteponer los intereses de España” a cualquier consideración partidista.

También el expresidente de Gobierno, José María Aznar, como era de esperarse, ha sido muy crítico hacia la líder de Sumar. Tachó cualquier intento de negociación con el expresidente de la Generalitat de “expresión de degradación política y de descomposición institucional”.

