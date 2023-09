Puigdemont esige una legge di amnistia prima dei negoziati per il voto d’investitura

MADRID – Una legge di amnistia, il riconoscimento della “legittimità democratica” dell’indipendentismo catalano e la creazione di meccanismi di verifica che permettano di accertare il progresso degli accordi. Sono questi i paletti posti da Carles Puigdemont, quindi da Junts, per dare il via ai negoziati per l’investitura del prossimo governo.

L’ex presidente della Generalitat, profugo della Giustizia, ha scoperto le sue carte. Se si è riservato un asso nella manica nessuno lo sa.

Puigdemont, a Bruxellas, ha convocato una conferenza stampa per render pubbliche le condizioni “sine qua non” per l’inizio ai negoziati. Lo ha fatto il giorno dopo l’incontro con la leader di Sumar e vicepresidente del Governo, Iolanda Díaz. A conclusione della riunione, Puigdemont e Díaz avevano diffuso un comunicato in cui affermavano che il colloquio era stato “fruttifero” e che si erano “esplorate soluzioni democratiche per sbloccare il conflitto” catalano. In conferenza stampa, però, l’ex presidente della Generalitat insisteva nelle sue pretese di sempre.

Puigdemont è cosciente d’avere il coltello dalla parte del manico. Le elezioni regionali lo hanno posto nella condizione d’essere l’ago della bilancia. Senza i voti di Junts né Pedro Sánchez né Alberto Núñez Feijóo hanno i voti sufficienti per aspirare ad una investitura.

L’ex presidente della Generalitat ha commentato che la Spagna si trova di fronte ad un dilemma mai risolto: quello dell’indipendentismo. Ha sostenuto che non “esiste una unica ricetta regionale” per risolvere i problemi della Catalogna e sciogliere il nodo dell’autodeterminazione.

Ha ritenuto possibile una legge di amnistia e ha considerato che sia responsabilità dell’Esecutivo la sua approvazione. Molto cauta, la portavoce del Governo, Isabel Rodríguez, ha commentato le dichiarazioni di Puigdemont. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei giornalisti, nella conferenza stampa a conclusione dl Consiglio dei ministri. Ha ritenuto la posizione politica dell’ex presidente catalano “agli antipodi di quella difesa dai socialisti”.

– Ci separa un mondo – ha chiarito la portavoce.

Anche il presidente del Partito Popolare, Núñez Feijóo, ha espresso un suo giudizio. Ha affermato che “dove Sánchez sembra disposto a passare” lui non passa. E ha commentato che se Puigdemont esige una legge di amnistia prima del dibattito di investitura è inutile l’incontro con Junts.

– Non posso e non voglio pagare quel prezzo per essere presidente – ha detto per poi censurare il viaggio di Iolanda Díaz a Bruxelles per negoziare “con chi si nega a rispondere di fronte alla Giustizia e si è rifiutato di riunirsi con il vincitore delle elezioni”.

– Non saremmo dovuto arrivare mai a questo estremo: un profugo della giustizia che condiziona la formazione di un governo – ha poi sottolineato.