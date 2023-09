Mondiali di Basket, all’Italia non riesce il miracolo: gli Usa di Banchero in semifinale

MADRID. – Non si consuma la “vendetta” sportiva dell’Italbasket nei confronti di Paolo Banchero. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco è stata sconfitta questo pomeriggio dagli Usa nei quarti di finale del Mondiale di Pallacanestro. E così, in semifinale (secondo pronostico) ci vanno gli americani (contro la vincente di Germania-Lettonia che si gioca domani), al termine di una partita che non ha avuto storia (100-63), con i parziali di 24-14, 22-10, 37-20, 17-19.

Azzurri male al tiro e leggeri in difesa

Alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine, partenza da incubo per l’Italia, imprecisa in attacco e sovrastata dagli States sul piano fisico. I primi due quarti vedono gli americani dominare in lungo e largo. Prestazione a stelle e strisce impreziosita da una serie interminabile di canestri da 3 punti. Grande protagonista della cavalcata Usa è stato Mikal Bridges, miglior realizzatore in campo con 24 punti. Nell’Italia più punti di tutti li ha fatti Simone Fontecchio (18), seguito da Stefano Tonut (11).

Banchero il più atteso: prestazione senza acuti

La gara era sentitissima anche per la presenza, con la maglia degli Usa, dell’italo-americano Paolo Banchero, il miglior rookie della stagione NBA 2022-23 che aveva sedotto e poi abbandonato la Nazionale, facendosi immortalare col tricolore per le foto ufficiali prima di iniziare il campionato con gli Orlando Magic e che nei mesi scorsi aveva persino incontrato Pozzecco e il Presidente Petrucci, comunicando loro la volontà di vestire l’azzurro. Una scelta che poi ha clamorosamente ritrattato, optando per il team Usa, decidendo alla fine di giocare per il paese in cui è nato e cresciuto. In partita, oggi, Banchero non ha brillato particolarmente: solo lampi di classe per lui, che gli hanno consentito di mettere a referto 8 punti.

Azzurri, un Mondiale comunque da ricordare

L’Italia ora giocherà per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto e a questo punto dovrà passare dal torneo preolimpico per cercare di essere presente alle Olimpiadi 2024. Ma la netta sconfitta contro gli Stati Uniti non può tuttavia cancellare il buon Mondiale degli azzurri, arrivati di nuovo ai quarti della competizione a distanza di 25 anni dall’ultima volta.

Essere tra le migliori otto alla rassegna iridata è davvero un risultato apprezzabile. E’ mancato l’acuto finale, ma di certo la sfortuna di aver incontrato già ai quarti di finale il Dream Team ha inciso parecchio. Coach Pozzecco consegna al futuro una Nazionale competitiva, dove per l’ultima volta ha brillato la stella di Gigi Datome, prossimo al ritiro. C’è anche grande romanticismo in questo Mondiale azzurro comunque da ricordare e che ora continuerà per tentare di finire se non altro con dignità.