Brandizzo, spunta il video verità: “Quando dico ‘treno’ andate da quella parte” 

MADRID. – Alla fine è Kevin Laganà, il più giovane dei 5 operai travolti da un treno in corsa mentre lavoravano alla manutenzione dei binari, a squarciare in maniera postuma un velo inquietante su quanto avvenuto quella maledetta notte. In video da lui girato poco prima dell’incidente alla stazione di Brandizzo, sulla Milano-Torino, e destinato alla pubblicazione su Instagram, si sentono infatti le voci degli operai e del responsabile per la sicurezza di Rfi.

Inequivocabili alcune frasi: “Devono passare gli ultimi treni, alle 11.40 passa l’ultimo treno”. E ancora: “Ragazzi, se vi dico ‘treno’, voi andate di là. Da quella parte perché i treni passano di là”. Laganà, che in quel momento si sta riprendendo con il telefono cellulare, accenna una risata di scherno. L’evidenza che tutti sapevano che, nel momento in cui sono iniziati i lavori sui binari, la circolazione non era ancora interrotta.

Il video è stato depositato in Procura dagli avvocati della famiglia di Laganà: con ogni probabilità sarà usato come prova per dimostrare il dolo eventuale, l’accusa che pende sul referente di Rfi sul cantiere Antonio Massa e sul caposquadra della ditta appaltatrice Sigifer, Andrea Girardin Gibin.

Ascoltato alla Camera in Commissione Trasporti e Lavoro, l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Giampiero Strisciuglio assicura che “la dinamica dell’accaduto e l’individuazione delle cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della magistratura competente alla quale la società ha fornito e garantirà completa collaborazione e disponibilità”.

E ha assicurato che l’avvio dei lavori “è tassativamente subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione scritta all’interruzione della circolazione dei treni, e comunque svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall’operatore della circolazione dei treni al richiedente l’interruzione”.

In molti, in queste ore, hanno chiesto alla ministra del Lavoro Marina Calderone e soprattutto al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di recarsi in Parlamento a riferire sull’accaduto: “Vogliamo chiarezza e responsabilità – ha detto intervenendo in Aula ad esempio la capogruppo alla Camera Chiara Braga – perché tragedie del genere non si ripetano mai più, perché non si può morire di lavoro, non si può morire lavorando”.

E così anche il deputato Aboubakar Soumahoro, sindacalista, per il quale: “Il tema della sicurezza sul lavoro, il tema del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro penso che sia un’urgenza, perché ne va per davvero di mezzo il tema della tenuta non solo della nostra democrazia, ma del senso stesso del lavoro”.

