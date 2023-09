Ue: in sei mesi 519mila richieste di asilo, pressione su luoghi di accoglienza

MADRID. – Nel 2022 sono arrivate in Europa complessivamente 5 milioni di persone: migranti, profughi, persone in movimento che “hanno aggiunto una forte pressione sui luoghi di accoglienza già tesi in molti paesi”. E da gennaio a giugno del 2023, le domande di asilo ricevute sono state 519mila, un ulteriore aumento del 28% rispetto alla prima metà del 2022.

È quanto si legge nel report dell’Agenzia europea per l’Asilo. A causa di questo aumento, spiega l’Agenzia, “molti paesi sono sotto pressione nel trattare le domande e nel proteggere le persone bisognose”. Di conseguenza, anche il numero dei casi in attesa di decisione è aumentato del 34% a partire dal 2022. Inoltre, circa 4 milioni di ucraini in fuga dall’invasione russa beneficiano attualmente della protezione temporanea.

Insieme, continua l’agenzia europea, “queste tendenze parallele pongono sfide significative alle autorità dei sistemi di asilo e di accoglienza dell’UE”. I siriani continuano a presentare il maggior numero di domande di asilo nell’UE, come avviene da diversi anni. Nella prima metà del 2023 hanno presentato 67mila domande, ovvero quasi la metà (47%) rispetto allo stesso periodo del 2022 e il massimo in questo periodo dell’anno dal 2016.

Delle decisioni adottate in primo grado nell’UE, circa il 41% ha concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. I tassi di riconoscimento per molte cittadinanze sono rimasti in linea con le tendenze del passato: ad esempio, ai siriani ha continuato a essere concessa protezione internazionale a un tasso di circa il 95% e agli afgani a circa il 58%.

Tuttavia, alcuni tassi di riconoscimento hanno subito cambiamenti significativi, tra cui i richiedenti turchi ai quali, da quattro anni, viene concessa la protezione sempre meno spesso (fino al 28 % rispetto al 54 % nel 2019), e i russi e gli iraniani a cui viene concessa la protezione internazionale con maggiore frequenza. frequentemente (fino al 35% dal 20% nel 2021 per il primo, e fino al 47% dal 31% nel 2020 per il secondo).

La prima metà del 2023 ha visto anche un notevole incremento delle domande di asilo presentate da cittadini ivoriani (9.300) e guineani (8.700) nell’UE. Le domande ivoriane sono più che raddoppiate, mentre quelle guineane sono aumentate del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel loro insieme, tuttavia, le domande di queste due nazionalità rappresentano ancora solo il 3,5% del totale.

La Francia, storicamente, tende a ricevere la maggior parte di queste domande, ma gran parte del recente aumento ha avuto luogo in Italia. I tassi di riconoscimento per entrambe queste cittadinanze sono in costante aumento dal 2017 fino a raggiungere il 28% per gli ivoriani e il 32% per i guineani, nella prima metà del 2023.

