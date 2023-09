Il centrodestra pensa già alle amministrative 2024 

MADRID. – L’obiettivo lo spiega bene Maurizio Gasparri: definire le candidature del centrodestra con largo anticipo. Il focus, più che le europee, sono invece le elezioni regionali e amministrative. Messe da parte per ora le discussioni relative alle possibili alleanze europarlamentari, i partiti che compongono la maggioranza guardano già all’orizzonte interno del 2024, anche per evitare casi di candidature dell’ultimo momento come accaduto nelle ultime tornate (come nel caso di Francesco Rocca, comunque vincitore nel Lazio).

Il tavolo del centrodestra, spiega una nota congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati, “si è riunito, nel pieno spirito di collaborazione, per ragionare insieme delle elezioni regionali e amministrative del prossimo anno. In un clima di coesione si è aperta una fase istruttoria per individuare i migliori candidati e dare mandato ai coordinamenti territoriali di definire programmi, candidature e coalizioni che valutino anche la presenza di liste civiche rappresentative di istanze territoriali specifiche”.

Un primo vertice cui ne seguirà un secondo entro il mese di settembre “per condividere le scelte, valutando gli esiti degli incontri territoriali”. In molti casi la scelta degli organismi territoriali sarà semplice: riconfermare i sindaci uscenti. Negli altri casi verrà aperta una discussione che comprenderà, eventualmente, anche le liste civiche.

La mossa anticipata del centrodestra colpisce anche le opposizioni, in particolare quelle più vicine all’area di centro. Daniela Ruffino di Azione, per esempio, sottolinea che “tutti vediamo quante e quanto profonde sono le divisioni del centrodestra al governo, ma sono già al lavoro per le prossime elezioni amministrative e regionali. Il problema, come accade da qualche anno, riguarda le opposizioni. In particolare, riguarda il Pd, cioè il partito la cui strategia lo condanna a un ruolo di minoranza, forte quanto si vuole, ma sempre minoranza”.

Per questo, aggiunge, “se la linea di Elly Schlein sarà di sudditanza a Giuseppe Conte, Azione dice di fin da ora ‘buona vita’. Se, come auspichiamo, nel Pd riemergerà, soprattutto nei territori, una forte vocazione riformista, allora si potrebbe lavorare per offrire agli elettori un’opzione valida e competitiva”. Laconico anche Ettore Rosato di Italia Viva, che commenta: “Purtroppo in questo paese si vive in campagna elettorale…”.

