Spagna, cresce la disoccupazione in agosto

MADRID – Dopo sei mesi di crescita ininterrotta, la creazione di posti di lavoro subisce uno stop. Nulla di cui meravigliarsi, poiché legato alla stagione estiva. Infatti, il mese di agosto tradizionalmente si registra una flessione nell’occupazione. E quello che si è appena concluso non è certo l’eccezione. Almeno stando alle cifre rese note dagli uffici della Previdenza sociale: 184mila 385 iscritti in meno e 24mila 826 disoccupati in più registrati presso gli uffici di collocamento.

Stando al ministero del Lavoro, i disoccupati in Spagna sono circa due milioni 702mila 700 persone. L’unico settore che ha registrato un incremento nell’impiego è stato quello relativo alle attività sanitarie, con una crescita di 16mila 853 impiegati.

I settori che hanno registrato una maggiore disoccupazione, sempre secondo il ministero del Lavoro, sono stati quelli dell’educazione, dell’edilizia e dell’industria. Gli esperti attribuiscono il fenomeno alla stagione estiva. In altre parole, ad una minore attività in questi settori dovuta alle vacanze.

il gap di genere, ancora una volta, è evidente. Sebbene sia vero che la disoccupazione maschile è cresciuta oltre le attese lo è anche che la quella femminile si conferma ancora una volta la più alta, con un milione 629.441 donne in cerca lavoro (10mila 957 in più rispetto a luglio).

La disoccupazione giovanile resta il maggiore dolore di testa. Tra i giovani sotto i 25 anni è aumentata di tremila 919 persone

Per settori economici, la disoccupazione, nel mese di agosto, ha interessato in particolare quello dei servizi (23mila 97 persone in più), dell’edilizia (quattromila 792 in più) e dell’industria (duemila 483 in più). Si è ridotta, invece, nel settore agricola (duemila 874 persone in meno) e in quello senza occupazione precedente (duemila 672 in meno).

Redazione Madrid