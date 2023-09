Italia ko 3-2 agli Europei Femminili di Volley, in finale va la Turchia

MADRID. – Nelle semifinali degli Europei Femminili di Volley l’Italia è stata sconfitta dalla Turchia in una partita emozionante e combattuta che si è conclusa con il punteggio di 3-2. La Turchia ha ottenuto la vittoria e si è guadagnata un posto nella tanto agognata finale del torneo.

La partita è stata un vero spettacolo di forza e abilità da entrambe le squadre. L’Italia ha dato il massimo, ma alla fine la Turchia ha dimostrato di avere il giusto mix di talento, determinazione e strategia. I set si sono svolti in modo altamente competitivo, con punteggi molto equilibrati, ma la Turchia è riuscita a prevalere nei momenti chiave.

Le azzurre hanno ceduto il passo a Vargas e compagne al tie break (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15). Anche questa volta le giocatrici turche hanno dimostrato una notevole resistenza mentale e fisica nel quinto set, quando la pressione era alle stelle, riuscendo a conquistare il pass per la finale.

Ora la Turchia si prepara ad affrontare la vincente dell’altra semifinale, che vede contrapposte la Serbia e l’Olanda. Entrambe le squadre sono notoriamente forti e determinate, quindi la finale promette di essere altrettanto avvincente e combattuta. Le azzurre invece domenica pomeriggio proveranno a centrare il terzo podio consecutivo europeo.

L’Italia, pur uscendo sconfitta, ha dimostrato di essere una squadra di grande valore, raggiungendo le semifinali di un torneo prestigioso come gli Europei Femminili di Volley. Le giocatrici italiane hanno ricevuto il plauso dei tifosi per la loro dedizione e il loro impegno in campo.