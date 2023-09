Il “caso Rubiales” segna un prima e un dopo nel mondo dello sport

MADRID.- La polemica generata dal “bacetto” in bocca che il Presidente della Federcalcio ha dato alla giocatrice Jenni Hermoso, dopo la vittoria della squadra spagnola nel Mondiale di calcio femminile, lungi dal placarsi diventa sempre più accesa.

Da un parte abbiamo una grande fetta della società che ne chiede la destituzione, richiesta sostenuta anche dalla FIFA che lo ha allontanato dal suo incarico durante 3 mesi e dall’altra lo stesso Luis Rubiales che si è trincerato dietro a un atteggiamento vittimistico e ha lasciato ben chiaro che non ha nessuna intenzione di dimettersi.

Intanto, all’interno della Federcalcio presieduta momentaneamente da Pedro Rocha, presidente della Federazione della comunità autonoma di Extremadura, regna una sensazione di malessere sempre più estesa e quei presidenti locali che avevano sostenuto Rubiales nella sua difesa ormai ne stanno prendendo le distanze.

Anche l’allenatore della nazionale maschile Luis De la Fuente ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto pubblicamente scusa, per aver applaudito Rubiales quando, a sorpresa, ha dichiarato che il bacio era stato consenziente, che si considerava vittima di un linciaggio da parte di alcuni gruppi di femministe e che pertanto non avrebbe lasciato volontariamente il suo incarico.

Tra i politici le reazioni sono state diverse. Pedro Sánchez e tutto il suo governo hanno immediatamente condannato l’atteggiamento del Presidente della Federcalcio e assicurato il proprio sostegno alla giocatrice Jenni Hermoso. Diametralmente opposte le dichiarazioni del leader di Vox Santiago Abascal, secondo il quale si sarebbe scatenata una “caccia politica e mediatica” contro Rubiales.

Più prudente e opportunistica la posizione di Alberto Núñez Feijóo che, dopo un lungo silenzio, ha preso spunto dal caso di un ex detenuto per violenza sessuale rilasciato a seguito della legge del “sì è sì” che ha cercato di violentare un’altra donna a Siviglia, per attaccare il governo di Sánchez. In un messaggio ha scritto: “Parliamo degli atti compiuti da Luis Rubiales ma parliamo anche di questo (la reincidenza del violentatore ex detenuto) perché la gravità di questo episodio è innegabile. La nostra solidarietà e il nostro sostegno va a tutte le vittime”.

Aitana Bonmatí che è stata premiata come migliore giocatrice dell’anno dalla UEFA ha dato tutto il suo appoggio a Jenni Hermoso. La centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola che ha vinto una Champions, uno scudetto e un Mondiale, dopo aver preso l’ambito premio della UEFA ha mandato un messaggio a tutte le giocatrici e le sportive in generale dicendo: “A tutte le donne che sono vittime della stessa situazione in cui si trova Jenni: siamo con loro”.

Il collettivo femminista Libres y Combativas ha indetto per questa sera ben 12 manifestazioni in tutto il paese per chiedere l’immediata destituzione di Rubiales. A Madrid l’appuntamento è alle 19:00 nella Piazza del Sol.

Ormai però, bisognerà aspettare la decisione del TAD (Tribunale Amministrativo dello Sport), unico organismo che può decidere le sanzioni sportive in Spagna e che dovrà a breve dire se le azioni del Presidente della Federcalcio rappresentano delle infrazioni gravi o molto gravi ed eventualmente decidere la sua sospensione.

Indipendentemente da ciò che decida il TAD, la disapprovazione categorica e immediata della società spagnola verso un gesto che ha ferito e umiliato la giocatrice Jenni Hermoso davanti a migliaia di spettatori, ha segnato un prima e un dopo nel mondo dello sport.

Ora è chiaro che gli atteggiamenti maschilisti non saranno più tollerati in nessun campo di gioco e in nessuna disciplina sportiva. Le atlete sanno che non saranno più lasciate sole.