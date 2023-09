Europa League: Roma fortunata, Atalanta a Lisbona

MADRID. – Molto bene la Roma, abbastanza bene l’Atalanta. Dopo il sorteggio di Champions League, tutto sommato favorevole alle quattro italiane nel roster (Milan a parte), oggi a Montecarlo è stato il turno dell’Europa League, con due partecipanti ai nastri che di certo non possono lamentarsi per il cammino che ha destinato loro la sorte.

In particolare i giallorossi hanno schivato le avversarie più insidiose della seconda fascia (Roma e Atalanta erano entrambe teste di serie), pescando i cechi dello Slavia Praga: squadra discreta ma non temibile, che preoccupa più che altro per il precedente del 1996 rimasto nella storia delle grandi delusioni romaniste in Europa (la squadra di Mazzone aveva rimontato lo 0-2 di Praga con un secco 3-0, salvo poi subire nel finale dei supplementari il 3-1 di Vavra).

Completano il girone gli svizzeri del Servette e lo Sheriff di Tiraspol, trasferta che si preannuncia sicuramente ostica per motivi extracalcistici: Tiraspol, ufficialmente in Moldova, è de facto la capitale della autoproclamata Repubblica della Transnistria, filorussa e confinante con la Crimea, dove impazza il conflitto russo-ucraino.

L’Atalanta di Gasperini, invece, sulla carta si giocherà il primo posto con i portoghesi dello Sporting Lisbona, che l’anno scorso hanno ben figurato in Champions League e vantano calciatori di valore come Coates, Goncalo Inacio, Marcus Edwards, Trianco e il centrocampista ex Lecce Hjulmand.

Gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow, sempre sulla carta, dovranno faticare molto per stare al passo e giocarsi le proprie chance di qualificazione. Sono invece i belgi del Genk, gli un tempo gloriosi ungheresi del Ferencvaros e i serbi del Cukaricki gli avversari della Fiorentina nel girone di Conference League, secondo l’esito del sorteggio avvenuto oggi a Montecarlo. I viola, giunti fino alla finale del terzo torneo europeo lo scorso anno, sono l’unico club italiano a partecipare all’edizione 2023-24.

(Redazione/9colonne)