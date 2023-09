Papa Francesco atterra a Ulaanbaatar: al via il 43esimo viaggio apostolico

MADRID. – Verso le dieci di mattina (ora italiana) l’A330 di Ita Airways con a bordo Papa Francesco si è fermato nel piazzale dell’aeroporto internazionale Chinggis Khaandi di Ulaanbaatar, dando il via al 43esimo viaggio apostolico del pontefice argentino, il primo di un papa in Mongolia, che durerà fino al 4 settembre.

“Andare in Mongolia è andare presso un popolo piccolo in una terra grande – ha detto Francesco parlando con i giornalisti sull’aereo che lo portava nel paese dell’Asia centrale – La Mongolia sembra non finire e gli abitanti sono pochi, un popolo piccolo di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio, così lungo, così grande. Ci aiuterà capire cosa significa, ma non intellettualmente: capirlo con i sensi. La Mongolia si capisce con i sensi. Mi permetto di dire che farà bene forse ascoltare un po’ la musica di Borodin (compositore russo del XIX secolo, ndr), che è stata capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia”.

Il programma della visita prevede come primo evento ufficiale la cerimonia di benvenuto in piazza Sukhbaatar sabato 2 settembre alle 9. A seguire la visita di cortesia al presidente della Mongolia nel Palazzo di Stato, l’incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico, con il presidente del Grande Hural di Stato, con il primo ministro e infine a chiudere la giornata di sabato l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.

Durante le circa nove ore e mezza di volo, Francesco, oltre a quello indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato telegrammi agli altri Paesi sorvolati durante il tragitto. Al presidente della Cina, Xi Jinping, il papa ha indirizzato “un saluto di augurio nel momento in cui attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia”.

“Assicurandole le mie preghiere per il benessere della nazione – si legge – invoco su tutti voi le benedizioni divine di unità e pace”. Pechino ha risposto all’augurio di Francesco attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. La Cina, ha detto, “è pronta a continuare a lavorare con il Vaticano per impegnarsi in un dialogo costruttivo, migliorare la comprensione, rafforzare la fiducia reciproca”, verso un “miglioramento delle relazioni tra i due Paesi”.

(Redazione/9colonne)