Ucraina, Zelensky: “Senza Crimea e Donbass non ci sarà pace duratura”

MADRID. – Volodimyr Zelensky ringrazia l’Italia “per la cooperazione ricevuta dal vostro governo, dalla vostra nazione e dalle vostre aziende che non hanno mai avuto il minimo dubbio sulla forza delle scelte. Ringraziamo l’Italia per il sostegno avuto per la nostra difesa. E non ho dubbi che questo sia il momento di soluzioni e decisioni forti, non solo per il bene della nostra sicurezza comune ma per l’Europa, anche su scala globale”.

Il presidente ucraino è intervenuto in collegamento al Forum Ambrosetti di Cernobbio, attaccando duramente la Russia, che “spara contro civili pacifici” e contro Vladimir Putin, del quale si chiede “quale è la forza di un leader costretto a spostarsi attraverso il proprio paese su un treno blindato?”.

A Zelensky viene chiesto un parere sulla morte di Prighozin, il leader della Wagner che si era ribellato all’establishment russo accusato di gravi errori nella gestione del conflitto in Ucraina: “E’ la conferma della debolezza di Putin, che mostra di avere paura dei propri avversari nonostante tutte le precauzioni”.

Così come la marcia di Prighozin verso Mosca “è stato un chiaro segno che anche per ragioni di sicurezza non tutte le forze sotto il controllo della polizia. Penso che tutti i partner intorno a noi debbano prestare attenzione” all’eventualità di trattare con Putin, perché “non riesce a restare fedele alle sue stesse parole. Questa storia conferma che non ci si può fidare di Putin e che la sua parola non vale nulla”.

Lo stesso Zelensky però, solo pochi giorni fa, aveva ipotizzato la soluzione diplomatica per risolvere il conflitto in Crimea: “Senza tutta la Crimea, senza il Donbass, senza i nostri territori occupati, non ci sarà una pace duratura in Ucraina, il che significa che non ci sarà la pace in questo spazio europeo”.

(Redazione/9colonne)