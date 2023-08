Maternità surrogata, Ue condanna l’Italia per aver violato i diritti di una bambina nata nel 2019

MADRID. – Non riconoscere il rapporto giuridico tra un bambino nato attraverso un accordo di maternità surrogata all’estero e il padre biologico viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e per questo la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per il caso del rifiuto dell’inserimento dei dati nell’anagrafe italiana di una bambina nata in Ucraina tramite maternità surrogata.

Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il rapporto legale di filiazione stabilito da un certificato di nascita ucraino tra C, una bambina nata attraverso una maternità surrogata gestazionale accordo all’estero, nonché il padre biologico e la futura madre.

La Corte, basandosi anche su cause precedenti intentate da cittadini francesi contro le autorità di Parigi, ha stabilito che il diritto interno doveva prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra una bambina nata attraverso un accordo di maternità surrogata all’estero e il padre designato, laddove era il padre biologico.

La bambina in questione, giunta ormai all’età di 4 anni, è stato tenuto fin dalla nascita in uno stato di protrazione prolungata incertezza quanto alla sua identità personale, rileva la Corte, e, poiché non aveva una parentela legalmente stabilita, era considerato apolide in Italia.

L’intervento del Parlamento

La Corte ha quindi ritenuto che, nonostante il margine di apprezzamento concesso allo Stato, le autorità italiane non avevano adempiuto al loro obbligo positivo garantire il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi della Convenzione. Secondo Riccardo Magi, di PiùEuropa, “la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia dimostra quello che stiamo denunciando da mesi.

E’ necessario che il Parlamento intervenga con urgenza sulla normativa in materia, come già chiesto con fermezza dalla Corte costituzionale nel 2021, per garantire che i bambini e le bambine nate a seguito del ricorso a qualsiasi tecnica di procreazione medicalmente assistita, inclusa la Gpa, in Italia o all’estero, siano sempre riconosciuti come figli della coppia o della persona che si è assunta la responsabilità genitoriale”.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, prevista per la prossima settimana, tra i disegni di legge in discussione ci sarà però quello che prevede una stretta sulla maternità surrogata, ossia l’estensione del divieto anche alla gestazione per altri effettuata all’estero.

(Redazione/9colonne)