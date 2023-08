La forza dei piccoli partiti nelle consultazioni per la creazione del nuovo governo

MADRID.- In un momento in cui le due forze politiche più grandi PP e PSOE non hanno i numeri per formare un governo, i partiti minori, in particolare quelli legati ai territori, sono decisi a giocare tutte le loro carte per mettere sul tavolo le loro richieste.

Il PNV (Partido Nacionalista Vasco), è quello sul quale punta le sue speranze Alberto Núñez Feijóo che in questi giorni sta cercando quella manciata di voti (quattro) di cui ha bisogno per governare.

Il partito della comunità autonoma dei Paesi Baschi nella scorsa legislatura lungi dal sostenere un solo schieramento ha votato in varie occasioni insieme al PP e in altre con il PSOE. In genere ha sostenuto le leggi riguardanti i diritti civili e la parità di genere promosse dal governo di sinistra, ma ha votato contro quasi tutte quelle economiche, allineandosi con l’opposizione.

È proprio in considerazione di questa flessibilità che Feijóo ha cercato un avvicinamento con loro e ha proposto un incontro al Presidente del Governo della comunità autonoma dei Paesi Baschi, Iñigo Urkullu.

La risposta di quest’ultimo che in un primo momento sembrava negativa, poi positiva, alla fine si è trasformata in una telefonata di cortesia durata poco più di mezz’ora, durante la quale il Lehendakari (Presidente del Governo della comunità autonoma dei Paesi Baschi) ha spiegato al leader del PP che questo non è il momento opportuno per parlare con i presidenti dei governi locali in quanto le consultazioni per formare un nuovo governo devono coinvolgere le forze politiche. In questo caso il suo partito, PNV, che dirige Andoni Ortuzar.

Al tempo stesso Urkullu in un suo articolo sul quotidiano El País, propone una riforma costituzionale per modificare il modello territoriale spagnolo e che sia siglato un patto tra lo Stato e le autonomie “storiche” (Paese Basco, Catalogna e Galizia) che riconoscerebbe il carattere plurinazionale del paese e lascerebbe autonomia di decisione a quei territori.

Per raggiungere questo obiettivo il Lehendakari propone che dopo un anno dall’accordo sia costituito un organo politico cui compito sarebbe quello di interpretare la Costituzione e trovare la formula per rendere operativo il cambiamento.

Urkullu ha parlato a nome dei tre territori ma già dalla Catalogna hanno fatto sapere di non essere d’accordo con la sua proposta in quanto la considerano poco ambiziosa. Tanto i leader della formazione politica catalana ERC come la portavoce del governo catalano hanno chiarito che i catalani vogliono amnistia, autodeterminazione e progresso sociale.

Se dal governo attuale del PSOE hanno lasciato aperto spiragli nei riguardi delle richieste di Urkullu spiegando che dovrebbero essere valutate seriamente solo durante il prossimo governo, nelle file del PP hanno mantenuto maggiore freddezza anche se hanno considerato un fattore positivo il fatto che la proposta voglia restare all’interno della Costituzione.

La situazione per Feijóo è estremamente complicata perché, pur sapendo di avere assoluto bisogno dei voti di uno dei partiti delle comunità autonome che reclamano una maggiore indipendenza, non può sbilanciarsi più di tanto con loro dal momento che rischia di irritare le frange più a destra del suo partito e di allontanare Vox, suo partner principale.

Diversa è la situazione per il PSOE che può gestire con maggiore serenità queste tematiche tanto scottanti quanto ricorrenti e che in ogni caso reclamano attenzione e soluzione.