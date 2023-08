Caivano, la visita di Meloni: “Lo Stato ci mette la faccia”

MADRID. – La Premier Giorgia Meloni oggi è andata a Caivano, insieme ai ministri dell’Interno Piantedosi, a quello dello sport Abodi, e al ministro dell’Istruzione Valditara per mostrare la presenza dello stato nel comune a nord di Napoli, salito tristemente alla ribalta per la vicenda degli abusi sessuali perpetrati a danno di due bambine di 11 e 12 anni, da parte di un gruppo di giovani dello stesso quartiere.

Ingenti le misure di sicurezza dispiegate per l’arrivo della Presidente del Consiglio rese necessarie anche per le minacce ricevute nei giorni scorsi sui social, a causa dell’abolizione del Reddito di Cittadinanza. Al suo arrivo, la Premier è andata subito alla chiesa di San Paolo Apostolo, dove ad attenderla c’era Don Maurizio Patricello, il parroco di Parco Verde, il quartiere di Caivano al centro dei fatti di cronaca, che aveva lanciato un appello alla Presidente del Consiglio, affinché venisse nel comune a rendersi conto di persona dello stato di degrado e abbandono in cui versano questi territori.

All’arrivo delle auto blu con i membri del governo a bordo, un gruppo di cittadini della zona ha gridato insulti e proteste contro la Presidente del Consiglio, ma la protesta si è rapidamente esaurita. Dopo l’incontro con Don Patricello, Giorgia Meloni si è recata presso l’Istituto Superiore Francesco Morano, accolta dalla preside Eugenia Canfora, e ha presieduto la riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Al termine della riunione, Giorgia Meloni ha tenuto un punto stampa, in cui ha voluto ribadire con forza il senso della sua visita. “Quella di oggi – ha detto la premier – è una presenza importante dello stato che vuole raccontare qualcosa di importante”. La presidente del Consiglio ha infatti sottolineato come lo Stato non sia sempre stato percepito come presente in territori difficili come questo.

“Se siamo qui, a quasi 10 anni di distanza dalla storia terribile della piccola Fortuna Loffredo e dalla morte di un altro bambino, che si chiamava Antonio, a condannare un altro episodio barbaro, significa che qui si è consumato un fallimento dello stato, nonostante gli sforzi fatti. Occorre quindi tentare di dare segnali diversi”.

L’impegno del governo Meloni

Giorgia Meloni ha voluto quindi sottolineare che la sua non è stata solo una passerella senza risultati. Lo stato, con la sua presenza, innanzitutto dimostra chiaramente di voler “mettere la faccia” e “assumersi le proprie responsabilità”. “In Italia non possono esistere zone franche – ha ribadito con forza Giorgia Meloni-.

Lo diciamo qui, ma il Parco Verde di Caivano non è l’unico che versa in queste condizioni. Partiamo da qui affinché questo territorio diventi un esempio e si trasformi da problema a modello per tutte le periferie difficili d’Italia”. Il governo, quindi, secondo le parole della Premier s’impegna “contro criminalità e droga”, e promette che il territorio di Caivano sarà “radicalmente bonificato”.

“Vi assicuro – ha detto Giorgia Meloni – che voi vedrete presto i frutti di questa visita. Voglio dire alle forze dell’ordine che non sono sole, va rafforzata la loro presenza e la possibilità di operare dell’apparato giudiziario. Aumenterà il controllo sul territorio, ma il controllo non risolve tutti i problemi. Questo territorio ha la necessità di essere dotato di servizi che i cittadini chiedono da tanto”.

Riapre il centro sportivo. Scuole coinvolte

La presidente del Consiglio ha quindi annunciato che il primo atto concreto consisterà nella riapertura del centro sportivo Delfinia (quello in cui, secondo le indagini, si sarebbe consumata la violenza a danno delle cuginette di 11 e 12 anni e che oggi versa in uno stato di forte abbandono e degrato), entro la primavera del 2024.

“Quando il centro verrà riaperto coinvolgeremo le Fiamme Oro per gestirlo. Vogliamo dare un segno fisico che lo Stato è capace di risolvere problemi anche difficili. È un intervento da circa 10 milioni di euro, ma è necessario”.

Infine, Giorgia Meloni, ricordando l’impegno sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione Valditara per l’attuazione dell’Agenda Sud nelle scuole del Mezzogiorno, ricorda che tutte e 4 le scuole di Caivano saranno coinvolte nel provvedimento, consentendo l’arrivo di circa 20 nuovi docenti negli istituti, ai quali sarà dato il necessario supporto didattico, psicologico e sociale per combattere la piaga della dispersione scolastica.

“Caivano diventerà un tema centrale dell’agenda del governo – ha concluso la Premier -. Chiederò ad ogni membro del governo di essere qui con frequenza, per affrontare e risolvere ogni singolo problema che si presenta”.

