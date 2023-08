I Ministri Tajani e Crosetto a Toledo per discutere su Niger, Gabon e Ucraina

MADRID.- Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto parteciperanno oggi e domani a Toledo ad una riunione informale di Ministri degli Esteri e della Difesa dell’Unione Europea (detta Gymnich, in ricordo del primo incontro che si celebrò in Germania nel 1974), per analizzare e cercare soluzioni condivise volte a contenere la crisi in Niger e in Gabon e sostenere con più forza l’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Sono previsti incontri anche con il ministro degli Affari esteri ucraino Kuleba, il ministro degli Esteri del Niger Massaoudou e il presidente della Commissione della comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) Touray insieme al responsabile di Questioni Politiche, Pace e Sicurezza, Abdel-Fatau Musah.

Il Ministro Tajani ha ribadito che: “L’Italia continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche di quella più recente in Gabon, lavorando in stretto coordinamento con i partner” e ha aggiunto che “è fondamentale che i Paesi europei mantengano una piena unità d’intenti nella ricerca di una via d’uscita pacifica che assicuri pace e stabilità all’intera regione del Sahel, lavorando d’intesa coi partner regionali”.

Dal canto suo il ministro Crosetto ha detto che “l’obiettivo è far tornare la pace in Europa. Per questo dobbiamo perseguire due vie parallele: da un lato continuare ad aiutare l’Ucraina, e l’Italia lo ha fatto più di ogni altro Paese, e dall’altro cercare di costruire un tavolo di dialogo che riesca a costruire le condizioni per una pace giusta tra Ucraina e Russia”.

Parlando invece della situazione in Africa ha dichiarato: “L’Unione Europea deve diventare un protagonista politico per affrontare molti dei problemi che adesso non sembrano toccare i cittadini europei, ma che in breve tempo possono diventare decisivi. Quanto sta accadendo in Africa impone un impegno e un approccio diverso. Sempre più urgente si rivela la necessità di costruire una politica comune che favorisca una vera crescita economica, che costruisca percorsi democratici e le migliori condizioni affinché i popoli africani non debbano più scappare dalla povertà, dalla fame, dalle guerre”.

Accolti da una città blindata e protetta da più di mille appartenenti alle forze di sicurezza dello Stato, la missione è iniziata con una visita alla città.

L’incontro promosso dalla Spagna che detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, servirà soprattutto per garantire il sostegno europeo alla Francia che dopo il colpo di stato in Niger ha dichiarato con fermezza che non accetterà il nuovo governo che vorrebbero instaurare i ribelli e ha riaffermato il suo appoggio al Presidente deposto Mohamed Bazoum che era stato eletto democraticamente e che ora è prigioniero dei militari golpisti. A seguito della sua posizione le nuove autorità del Niger hanno espulso l’ambasciatore francese Sylvain Itté.

Nel corso delle conversazioni si discuterà anche dell’aiuto finanziario richiesto dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) all’UE per affrontare un eventuale intervento militare in Niger.

I Ministri di Difesa parleranno soprattutto della guerra in Ucraina insieme al ministro di quel paese Oleksii Reznikov e analizzeranno le conseguenze globali del conflitto insieme ai responsabili delle Nazioni Unite e della Nato.

L’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza Josep Borrell chiederà di incrementare la dotazione del Fondo Europeo per il sostegno della Pace (FEAP) affinché possa disporre di altri 5 miliardi di euro annuali durante quattro anni.