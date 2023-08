Agosto si conferma il mese più affollato: 20 milioni di italiani in vacanza

MADRID. – L’estate è entrata nel vivo e gli italiani sembrano non voler rinunciare al piacere del relax e del divertimento. Secondo gli ultimi dati resi noti dall’associazione Coldiretti e l’istituto di ricerche sociali Ixè, il numero totale di connazionali che hanno scelto di trascorrere parte di agosto lontano da casa ha raggiunto la cifra significativa di 20 milioni. Quindi il mese di agosto, nonostante un calo del 10% rispetto allo scorso anno, si conferma anche quest’estate il periodo più gettonato per le ferie degli italiani anche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini.

Il fine settimana appena trascorso ha segnato un’ulteriore impennata delle partenze, con molti italiani che hanno colto l’occasione per unirsi a chi già si trovava in località di villeggiatura o per prendere il via verso mete da sogno.

Le destinazioni più ambite sono state, come da tradizione, le coste italiane, con le località balneari che hanno accolto l’arrivo di turisti desiderosi di abbronzatura e relax. Ma non solo spiagge: le località di montagna e le zone rurali hanno visto un incremento di interesse da parte dei vacanzieri in cerca di un rifugio fresco e tranquillo dalla calura estiva.

Una nota interessante è rappresentata dalle prenotazioni last-minute, scelte da molti per non perdere l’occasione di una fuga estiva. La flessibilità offerta dalla possibilità di prenotare all’ultimo momento sembra essere diventata una pratica diffusa, consentendo a molte persone di adattarsi rapidamente alle condizioni e alle opportunità del momento.

Da un punto di vista economico, il settore turistico ha accolto con sollievo questo flusso di viaggiatori, rappresentando un respiro per le attività che hanno faticato a causa delle restrizioni e delle chiusure dovute alla pandemia.

Il mese di agosto si conferma come un periodo di grande movimento per il turismo italiano, con milioni di persone che scelgono di godersi le bellezze del Paese. Il futuro rimane aperto a diverse incognite, ma per ora gli italiani sembrano determinati a non lasciare che nulla impedisca loro di godersi il meritato riposo estivo.