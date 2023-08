Si conclude senza un accordo la riunione tra Feijóo e Sánchez

MADRID.- L’atteso incontro tra il leader del Partito Popolare PP, Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez del PSOE, si è svolto in mattinata e, come previsto, non ha portato ad alcuna svolta. Le differenze tra i due politici e le loro rispettive forze politiche non hanno permesso quel compromesso che avrebbe voluto Feijóo per governare almeno durante due anni.

Il leader PP è arrivato alla riunione con un documento in cui chiedeva di siglare un accordo su un pacchetto di sei questioni, che considera fondamentali per il paese, con il compromesso di governare solo durante due anni per poi tornare alle urne, a meno che, allo scadere di quel tempo, le diverse forze politiche non considerassero opportuno prolungare la sua presidenza.

Il patto riguarderebbe temi inerenti un miglioramento della democrazia e la divisione dei poteri; il welfare che include il sistema di salute, la scuola, la parità di genere e le pensioni; un patto economico per sostenere le fasce più deboli; un patto per le famiglie; una ristrutturazione territoriale per consolidare le autonomie che comporterebbe la trasformazione del Senato in un organo di rappresentanza territoriale e un patto per l’acqua capace di garantirne a tutti l’accesso.

Nella proposta di accordo Feijóo non includeva la possibilità di dare la guida di qualche ministero al PSOE e ha giustificato tale decisione dicendo che già in passato Sánchez aveva rifiutato la creazione di un governo di coalizione. Si è invece detto favorevole all’inclusione di persone autorevoli che militino da indipendenti fuori dal PP.

Al tempo stesso chiedeva di porre un freno alle richieste di indipendenza e di amnistia portate avanti dai partiti indipendentisti.

Sánchez, dal canto suo, ha chiesto a Feijóo un accordo per rinnovare il Consiglio Generale della Magistratura prima del 31 dicembre. Una meta che il PSOE cerca di raggiungere ormai da cinque anni ma che fino ad oggi si è sempre scontrata con l’opposizione del PP contrario alla soppressione del delitto di sedizione e all’abbassamento delle pene per il delitto di malversazione che il governo avrebbe voluto per rendere meno gravose le pene agli indipendentisti.

In conclusione, la riunione è stata un dialogo tra sordi e si è conclusa con un nulla di fatto. Né Sánchez ha accettato la proposta di Feijóo né quest’ultimo ha acconsentito a quella del suo avversario politico sul rinnovo della Magistratura.

Feijóo, dopo l’incontro con Sánchez, ha convocato una conferenza stampa durante la quale ha più volte ripetuto che la Spagna si trova a un bivio e che, se non verrà data a lui la possibilità di fare un governo, il paese cadrà nelle mani degli indipendentisti.

Ha poi assicurato che proseguirà le consultazioni con le altre forze politiche ed anche con tutti i leader delle comunità autonome disposti ad avere un dialogo con lui.

Per il PSOE ha parlato la portavoce Pilar Alegría che ha reiterato il rifiuto concordato nel corso di una Direzione Federale del partito, di dare un sostegno ad un governo a guida Feijóo pur assicurando il massimo rispetto verso il leader designato in prima battuta dal Re per creare un nuovo governo.

La presidenta di Madrid Isabel Díaz Ayuso non ha perso l’occasione per criticare quello che ha definito un “no è no” del presidente Sánchez e con un’ironia un po’ fuori luogo ha precisato che invece il leader PSOE è disposto a dire sempre “sì è sì” agli indipendentisti.