Volley, europei femminili: l’Italia in semifinale, battuta la Francia 3-0

MADRID. – L’Italia del volley femminile è tra le migliori quattro d’Europa. Grazie al successo 3-0 (25-14; 29-27; 25-13) sulla Francia nella sfida valida per i quarti di finale del Campionato Europeo Femminile 2023L’Italia del volley femminile è tra le migliori quattro d’Europa. Grazie al successo 3-0 (25-14; 29-27; 25-13) sulla Francia nella sfida valida per i quarti di finale del Campionato Europeo Femminile 2023, le azzurre hanno staccato il pass per le semifinali in programma a Bruxelles il 1° settembre.

Risultato importante quello raggiunto della nazionale campione d’Europa in carica festeggiata e salutata dai circa 4000 spettatori (con 92.000 euro di incasso) del Palazzo Wanny di Firenze al termine di un percorso netto (7 vittorie e 0 set persi) iniziato a Verona, proseguito a Monza e Torino, e concluso a Firenze.

Dal calore dei palasport italiani si passerà ora a quello di Bruxelles dove le azzurre incroceranno la vincente del quarto di finale Turchia-Polonia. Da segnalare sugli spalti di Palazzo Wanny la presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò che, al fianco del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, ha esultato per l’importante traguardo tagliato dalle ragazze del CT Davide Mazzanti.

Il CT azzurro: “Ora ci giochiamo l’Europeo”

“La cosa più importante sono le sensazioni che ci portiamo dopo questa fase – ha ammesso il CT azzurro Davide Mazzanti – nella mia testa siamo più belli di così, sono convinto di questo. Nel secondo set abbiamo perso il ritmo e le imprecisioni hanno preso il sopravvento premesso che anche nel primo non mi era molto piaciuta l’alzata di contrattacco.

Poi nel terzo set siamo venuti bene fuori mettendo in campo il nostro miglior gioco. Credo che nel secondo set si sia abbassata l’attenzione che poi piano piano siamo riusciti a recuperare trovando le risposte necessarie per riprendere ritmo per portare a casa il secondo parziale. Il livello adesso sarà veramente alto ed è chiaro che adesso ci giocheremo l’Europeo”.

(Redazione/9colonne)