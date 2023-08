Istat, Confcommercio: pesa incertezza su calo fiducia agosto

ROMA. – “Il dato di agosto sul clima di fiducia di famiglie e imprese è il riflesso di una situazione particolarmente incerta”. E’ il commento dell`Ufficio Studi di Confcommercio al dato Istat sulla fiducia.

Se da un lato si cominciano ad avvertire gli effetti di una domanda, interna ed estera, in rallentamento, dall`altro – si legge nella nota – le famiglie mantengono un atteggiamento meno negativo, legato alla tenuta della situazione economica familiare e ad aspettative di rientro dell`inflazione.

Più complessa appare la situazione sul versante delle imprese, che registrano un diffuso peggioramento delle aspettative. In molti casi la domanda appare inadeguata a garantire livelli di attività soddisfacenti con scorte in aumento. Per contro non sembrano esserci concreti segnali di intenzioni di riduzione dei livelli occupazionali, a indicare come le imprese leggano ancora questa fase come un transitorio rallentamento.

La possibile tenuta dell`occupazione ed il contemporaneo e significativo ridimensionamento dei tassi di crescita dell`inflazione potrebbero contribuire a limitare il rallentamento dell`economia nei mesi finali del 2023 rendendo ancora possibile una crescita di poco superiore all`1%.

(Mlp/askanews)