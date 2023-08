MADRID.- La società madrileña, sollecitata da gruppi femministi, ha riempito la popolare piazza di Callao per chiedere compatta le dimissioni di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio che ha dato un bacio in bocca alla giocatrice Jenni Hermoso a conclusione del mondiale femminile di calcio vinto dalla squadra spagnola.

Un momento di grande allegria, quello della vittoria della squadra di calcio femminile, oscurato da un’azione chiaramente violenta e maschilista che si somma ad altri atteggiamenti simili tenuti da Rubiales nel corso del mondiale.

Contrariamente alle voci che davano per certe le sue dimissioni, Luis Rubiales, in una dichiarazione pubblica ha detto che non avrebbe lasciato il suo incarico. Assumendo toni vittimistici ha denunciato una campagna volta a favorire la sua rovina professionale, ha detto che quel bacetto era stato consenziente e che alcune femministe avrebbero scatenato una caccia alle streghe contro di lui. A suo sostegno si è schierata la madre che si è rifugiata in una chiesa e ha iniziato lo sciopero della fame.

Le dichiarazioni di Rubiales e il suo atteggiamento hanno messo in grave imbarazzo i presidenti delle federazioni regionali che si sono riuniti durante varie ore per cercare di trovare una via d’uscita dignitosa e un modo per prendere le distanze dal loro presidente che nel frattempo è stato sospeso dalla FIFA.

Ne è venuto fuori un comunicato nel quale invitano Rubiales a dare le dimissioni ma nel quale non hanno fatto cenno ad una mozione di censura, come era nelle attese sia del governo sia della società.

La reazione non si è fatta aspettare. Più di 5mila persone, convocate dalle femministe, sono scese in piazza con cartelli e bandiere. Uno degli slogan più ripetuti era quello che diceva: “Non è stato un bacetto ma un’aggressione”.

La notizia è rimbalzata sulla stampa di tutto il mondo e ancora una volta la Spagna è diventata un esempio per quanto riguarda diritti civili e rispetto per la parità di genere. La scivolata di Rubiales, il suo modo patriarcale di gestire il potere, hanno permesso agli spagnoli, uomini e donne di puntare il dito verso il maschilismo e gli abusi che spesso hanno subito e subiscono le donne nello sport.