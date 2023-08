Celebrato funerale a porte chiuse per Prigozhin a San Pietroburgo

ROMA. – Una “cerimonia di addio” per il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, morto in un incidente aereo la scorsa settimana, si è svolta a porte chiuse, hanno detto martedì i suoi portavoce in una dichiarazione sui social media.

“Coloro che vogliono dire addio” al leader mercenario dovrebbero recarsi al cimitero Porokhovskoye a San Pietroburgo, sua città natale, si legge nella nota.

Precedenti resoconti dei media sul funerale menzionavano altri cimiteri della città come probabili luoghi per la sepoltura, che è stata avvolta nel segreto.

In precedenza era stato riferito che Vladimir Putin non aveva intenzione di partecipare al funerale del leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Il porrtavoce del Cremlino Peskov ha detto ai giornalisti che il Cremlino non era a conoscenza dell’organizzazione del funerale,sottolineando che si trattava di una questione di competenza della famiglia.

Domenica il comitato investigativo russo ha confermato che Prigozhin era tra le persone uccise in un incidente aereo mercoledì scorso. Il comitato ha affermato in una dichiarazione che, dopo gli esami forensi, tutti i 10 corpi recuperati sul sito sono stati identificati .

Il Cremlino ha negato di aver ucciso il capo Wagner, definendo le valutazioni dell`intelligence occidentale sul potenziale coinvolgimento di Putin “una bugia assoluta”.

(vgp/askanews)