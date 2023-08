Mondiali basket, Italia-Filippine 90-83: azzurri alla seconda fase

ROMA. – L’Italia (Foto Federbasket) soffre ma coglie l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla seconda fase del Mondiale. Filippine battute 90-83 grazie ai 18 punti di Fontecchio e ai 14 di Ricci. Ben sei uomini in doppia cifra, tra cui Tonut e Pajola fondamentali in difesa contro Clarkson, tenuto a 23 punti ma 8/20 dal campo. Bene gli azzurri in attacco: 24 assist (Spissu 8) e il 43% dalla lunga.

Italia meglio in attacco che in difesa nel primo quarto: Fajardo segna allo scadere il +3 dei padroni di casa. Azzurri che tirano 4/11 dalla lunga, ma le Filippine hanno già 5 triple a bersaglio.

6 punti per Fontecchio, 4 Tonut. Al termine del primo tempo (48-39) grazie a un parziale di 28-16 nel 2° periodo. Fontecchio a quota 14 punti, 9 Tonut e 7 Spissu. Azzurri che tirano il 43% dalla lunga. Al termine della terza frazione 73-60 per gli azzurri con Pajola che la raccoglie e da 8 metri e segna la tripla del +13. Un quarto equilibrato rotto dal play della Virtus (9 punti). Ultima frazione con il thrilling. Con gli azzurri a +17 con la tripla di Fontecchio a 4′ dalla fine (85-68), arriva il black out. A -1′ le Filippine in contropiede arrivano a -7.

Fallo in attacco dell’Italia (Ricci, out 5 falli), che lascia un altro possesso ai padroni di casa, che sembrano invasati. Melli fondamentale tiene vivo un pallone, gli azzurri respirano (81-88) grazie anche a un paio di errori dalla lunga di Clarkson e Ravena. Gli ultimi 60″ scorrono senza affanni e finisce 90-83.

(Adx/askanews)