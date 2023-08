Mail ad ambasciatori: “No dichiarazioni in dissenso con linee governo”

ROMA. – In una mail indirizzata agli ambasciatori e consoli, la Farnesina ha chiesto di evitare dichiarazioni pubbliche che “rischino di tradursi in un disallineamento rispetto alle linee del governo”. Lo scrive oggi La Stampa, che è venuta in possesso della circolare.

“Tutti i capi missione e i responsabili degli uffici consolari e degli Istituti italiani di Cultura sono invitati a prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in dichiarazioni pubbliche che rischino di tradursi in un disallineamento rispetto alle linee del governo”, dice il documento inviato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, secondo quanto riporta il giornale torinese.

(Mos/askanews)