Feijoo inizia le consultazioni per formare il governo

MADRID.- Il leader del Partito Popolare Alberto Nuñez Feijóo nelle cui mani il Re ha posto la responsabilità di formare un nuovo governo, ha iniziato le consultazioni con gli altri leader senza molto entusiasmo. Al momento sembra impossibile per lui ottenere i voti necessari richiesti dalla Costituzione in nessuna delle due votazioni.

La frammentazione politica obbliga i segretari dei due maggiori partiti PP e PSOE, Feijóo e Sánchez rispettivamente, a cercare il sostegno di altre forze politiche dal momento che nessuno dei due ha i numeri per governare.

In questo momento Feijóo può contare solo sul sostegno di Vox, un sostegno che allontana dal suo partito gli altri protagonisti politici. L’arrogante nazionalismo di Vox mal si concilia con le aspirazioni di partiti che si sono sentiti ripetutamente aggrediti su questo fronte come quello di Junts.

Intanto Santiago Abascal, leader di Vox si sta muovendo per guadagnare voti tra gli agricoltori prendendo come esempio il Movimento Contadino dei Paesi Bassi che, in quell’area, sta diventando una forza politica sempre più importante.

I proprietari terrieri, contadini, produttori di bestiame e allevatori di tori, si sentono discriminati dalle leggi volte a diminuire l’emissione dei gas serra e a favore della protezione degli animali. Protestano per l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del combustibile e per le perdite occasionate dall’incertezza metereologica. Molte le manifestazioni organizzate in varie città, tra cui anche Madrid con lunghe file di trattori.

Individuati come possibile bacino di voti dai partiti di destra, in Spagna hanno ricevuto l’immediato sostegno di Vox.

In questo clima di grande incertezza il Presidente del governo Pedro Sánchez ha accettato di incontrare Alberto Núñez Feijóo. Si prevede una riunione molto formale dalla quale nessuno aspetta grandi mutamenti. Sarà anche l’unica consultazione che farà personalmente il leader del PP che ha invece delegato al suo gruppo parlamentare i colloqui con gli altri politici.

Redazione Madrid