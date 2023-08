La coppia Agustín Torre e Diego Ramos si aggiudica il “Venezuela Padel Fest”

CARACAS. – Durante 10 giorni, nella splendida cornice del “Vinotinto Stadium” del “Centro Deportivo San Luis” si è svolta la prima edizione del “Venezuela Padel Fest”, con la partecipazione di 1.44o sportivi di diversi angoli del mondo. Ad entrare nella storia come i pionieri nell’albo d’oro nella categoría 1ª maschile é stata la coppia con l’argentino Agustín “El Loco” Torre e l’uruguaiano Diego Ramos che ha superato 2-0 (6-1 e 6-4) gli spagnoli Peter Alonso e Jacobo Blanco.

Nella categoria femminile a salire sul gradino piú alto del podio é stata la coppia venezuelana con Maggie Piñate e Maru Turrillo che ha superato 2-1 (7-5 / 5-7 / 6-1) le connazionali Ágata Hernández e Natacha Grau.

Il “Vinotinto Stadium”, sede che ha ospitato l’evento, é stato allestito in un tempo record di 5 giorni all’interno del Centro Deportivo San Luis e smontato al termine del “Venezuela Padel Fest”. In questo torneo sono stati assegnati punti per il ranking ed un montepremio di 28.000 dollari. Il “Venezuela Padel Fest” ha radunato sugli spalti un gran numero di tifosi provenienti da ogni angolo del paese: secondo cifre non ufficiali, hanno assistito all’evento circa 15.000 persone.

Durante i 10 giorni gli organizzatori del “Venezuela Padel Fest” hanno allestito per gli spettatori, tra l’altro, un’area gastronomica, un’area per i bambini, lezioni di pilates e yoga, musica dal vivo, stand di marchi sportivi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)