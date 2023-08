Calderoli: “Non ho paura delle minacce, avanti con l’autonomia”

MADRID. – “In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: ‘se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi’. Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore”.

A scriverlo su Facebook è Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il cui disegno di legge sull’autonomia differenziata è all’esame di Palazzo Madama.

“Mando un sincero abbraccio ed esprimo tutta la mia solidarietà a Roberto Calderoli, bersaglio di minacce indegne e vergognose – scrive su Twitter il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini – Nessuna paura davanti ad intimidazioni: la Lega va avanti a testa alta e porterà fino in fondo tutte le riforme su chi gli elettori ci hanno dato fiducia, compresa l’autonomia che porterà meno sprechi e più efficienza rendendo il Paese più forte, soprattutto al Sud. A odio e violenza risponderà la democratica forza del nostro impegno e delle nostre idee. Avanti tutta, Roberto!”.

Vicinanza a Calderoli anche dall’altro vicepremier, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani: “Esprimo la solidarietà mia e di tutta Forza Italia al ministro Calderoli per le minacce ricevute. So bene che non si farà intimidire e che l’Italia del Sud non ha bisogno della criminalità per tutelare i propri interessi. Sempre contro le mafie! Forza Roberto!”.

“La comunità del Pd condanna senza se e senza ma ogni forma di violenza che provi a condizionare il dibattito pubblico. Quindi auspichiamo che vengano individuati al più presto gli autori delle minacce rivolte al Ministro Calderoli a cui va la nostra totale solidarietà. Le minacce e la violenza non hanno cittadinanza nel nostro paese” scrive in una nota il deputato e responsabile Sud e Coesione della Segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“Le minacce di morte giunte al ministro Roberto Calderoli – a cui rivolgo la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica – sono gravi e inaccettabili. Sono lieto, inoltre, che tutte le forze politiche abbiano subito espresso la loro vicinanza al senatore perché di fronte a gesti simili la condanna non può che essere unanime” sono le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Analogo il messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Esprimo la più ferma condanna per la vile e grave lettera minatoria recapitata al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli, al quale rivolgo le espressioni della più sentita vicinanza e solidarietà”.

(Redazione/9colonne)