Il 2 settembre “Il Circo Max”, Pezzali al Circo Massimo a Roma

ROMA. – Tutto pronto per “IL CIRCO MAX”, l`appuntamento musicale dell`estate prodotto da Vivo Concerti, che si terrà sabato 2 settembre 2023 al Circo Massimo, a Roma.

Max Pezzali, protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento – tutto esaurito – allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti – si esibirà per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell`artista con la città eterna.

Tra gli attesi ospiti, anche lo special set Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance.

Di seguito la lineup completa: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari).

L`art direction dell`evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da Sergio Papalettera, storica collaborazione di Max Pezzali dall`inizio della sua carriera: sue sono le copertine di album iconici della storia della musica italiana, tra cui anche proprio i due album di debutto Hanno Ucciso L`Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est (che a giugno ha celebrato 30 anni dalla pubblicazione) diventati nel tempo veri e propri album-manifesto degli Anni Novanta.

Unica tappa estiva open air del 2023 di Max Pezzali, IL CIRCO MAX sarà un vero e proprio evento epocale e straordinario che tra sorrisi, gioia e ricordi coinvolgerà tutti – dai fedeli ascoltatori dei primi anni `90 fino ai più giovani, grazie a canzoni dai testi entrati ormai di diritto nel vocabolario di una generazione e nella cultura pop di un Paese intero. Il modo perfetto di concludere più di un anno di gloriose celebrazioni per la straordinaria carriera di un grande artista.

(Ssa/askanews)