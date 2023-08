Formula 1, Ferrari: in Olanda errore fatale al pitstop. Vince Verstappen, Sainz quinto

MADRID. – Giornata difficile, ieri, per la Scuderia Ferrari al Gran Premio d’Olanda di F1: la squadra del Cavallino torna da Zandvoort con il quinto posto di Carlos Sainz, autore di una prova solida e grintosa in condizioni di pista estremamente difficili, ma deve anche recitare il mea culpa (e parecchio) per la cattiva performance e gli errori nella gestione della gara di Charles Leclerc, poi costretto al ritiro in seguito ad un contatto con la vettura di Oscar Piastri, avvenuto al primo giro.

Vince Verstappen, pasticcio Leclerc. Sainz conquista il 5° posto

Che le avvisaglie non fossero buone per la Ferrari, lo si era capito da subito: questo Gran Premio d’Olanda ha visto la infatti la Rossa faticare per tutto il weekend, fino al pasticcio in gara quando, al termine del primo giro, ai box mancava una gomma per il pitstop anticipato di Charles Leclerc, passaggio resosi indispensabile a causa della pioggia improvvisa che si stava abbattendo sul circuito olandese.

Al di là delle ambasce ferrariste, il GP di ieri ha visto l’ennesimo trionfo di Verstappen (9° consecutivo, 11° su 13 gare disputate), che si è confermato pressoché imbattibile. Sul podio insieme all’olandese vanno Fernando Alonso e Pierre Gasly che hanno approfittato dei numerosi errori commessi da Perez nella parte conclusiva della gara (alla fine quarto), il quale, dopo la ripartenza in seguito alla bandiera rossa esposta per il nubifragio abbattutosi su Zandvoort, ha anche dovuto scontare una penalità di cinque secondi che ha permesso al francese di superarlo nell’ordine d’arrivo.

Le dichiarazioni dei piloti della Ferrari

Certo c’è grande delusione nel clan Ferrari dopo gli errori di ieri. Ma anche un pizzico di legittima speranza: “La nostra gara è stata buona, in condizioni molto impegnative – ha sottolineato al termine della corsa Carlos Sainz – Portiamo a casa dei buoni punti, qualcuno più di Mercedes e McLaren, in un fine settimana non facile per la squadra. Ovviamente vogliamo di più e continueremo a spingere per questo”.

Gara di dimenticare, invece, per Charles Leclerc: “È stata una gara molto difficile per me – ha esordito il monegasco – Quella dell’immediato pitstop è stata una chiamata all’ultimo momento e la sosta è risultata lenta ma ero consapevole che rimanendo in pista avrei perso ancora più tempo. Purtroppo poi c’è stato il contatto con Oscar (Piastri, ndr) nel quale ho riportato un danno al fondo che è peggiorato giro dopo giro, costringendomi poi al ritiro. Non è stato il weekend che volevamo ma guardiamo già alla prossima gara, il nostro Gran Premio di casa a Monza la prossima settimana”.

La classifica piloti: Verstappen dominatore. Attesa per il GP di Monza

In classifica generale piloti, Max Verstappen su Red Bull aumenta il suo vantaggio e tocca quota 339 punti. Al secondo posto Sergio Perez (Red Bull) con 201, terzo Fernando Alonso (Aston Martin) con 168. Poi ecco Lewis Hamilton (Mercedes) con 156, fino al quinto posto del primo dei ferraristi, Carlos Sainz, che tocca quota 102.

Alle sue spalle, l’altro pilota di Maranello Charles Leclerc con 99 punti, ex aequo con George Russell (Mercedes). Il Mondiale di F1 ora non si ferma: si torna in pista già la settimana prossima, con la più speciale delle gare per la Scuderia Ferrari, il Gran Premio d’Italia a Monza, dove il team ritroverà l’abbraccio dei propri tifosi. Sperando per gli appassionati italiani della F1 che sia un abbraccio vincente. Per tornare ad essere finalmente protagonisti anche in pista.

