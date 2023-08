Campionato Europeo Femminile, Italia-Spagna 3-0, azzurre nei quarti

ROMA. – L`Italia compie il primo passo nella fase ad eliminazione diretta del Campionato Europeo Femminile 2023. Nella prima uscita a Firenze, in un Palazzo Wanny tutto esaurito e festante (3800 spettatori con un incasso di 77.555 euro), le azzurre hanno battuto 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) la Spagna nella sfida valida per gli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Un successo, il sesto 3-0 su sei gare disputate, che proietta Sylla e compagne tra le migliori 8 nazionali d`Europa e nello specifico nella sfida che vale l`accesso alla zona medaglie in programma martedì 29 agosto alle 21:15 contro la Francia. Le transalpine hanno infatti battuto nel primo ottavo di finale di giornata la Romania e saranno dunque l`ultimo ostacolo da superare per un`Italia che vede sempr e più avvicinarsi il traguardo Bruxelles.

“Non abbiamo giocato nel migliore dei modi – ha esordito il CT azzurro nel post gara – l`abbiamo affrontata con meno spensieratezza del solito. Ci sono state delle imprecisioni che sarebbero dovute scivolare via e invece restavano lì e ce le siamo trascinate. Ieri abbiamo fatto un allenamento identico ad oggi, non accettando l`imprecisione. Le nostre percentuali sono state sporcate da questo e la non libertà non ci ha fatto fare il nostro mestiere nel migliore dei modi. Queste difficoltà però possono essere formative, perché accettare le difficoltà è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Vi ribadisco, infine, che non sto provando nulla in allenamento , anche se ci alleniamo a porte chiuse, anche perché se in questo momento mi mettessi a fare esperimenti sarebbe una follia”.

“Siamo partite con il freno a mano tirato – ha dichiarato la centrale Anna Danesi – ma sono contenta alla reazione del gruppo nel primo set. Credo che questo sia importante in una partita come questa. Le sofferenze possono essere utili in vista dei prossimi impegni perché aver risposto a queste difficoltà ci fa capire che sappiamo reagire ai blackout. Nei quarti la Francia sarà un avversario diverso, che conosciamo, visto che qualcuna gioca nel nostro campionato, ed è chiaro che saremo chiamate ad alzare l`asticella dando di più sotto tutti i punti di vista”.

(Adx/askanews)