Vacilla il patto PP-Vox nella comunità autonoma di Murcia

MADRID.- La comunità autonoma di Murcia è l’unica, al momento, a non essere riuscita a costituire un governo. Per farlo le coalizioni del Partito Popolare (centro destra), che ha ottenuto il 42,87 per cento dei voti equivalenti a 21 scranni e Vox (estrema destra) che ne ha avuto il 17,72 per cento con 9 scranni, devono trovare un accordo. Un passaggio difficile dal momento che l’attuale presidente della comunità autonoma Fernando López Miras si oppone fortemente ad accettare le condizioni di Vox che esige un governo di coalizione con una vicepresidenza e due ministeri.

Sebbene accordi simili siano stati stilati senza grandi problemi in altre comunità il leader locale del Partito Popolare non vuole dare il braccio a torcere. Un atteggiamento che era stato sostenuto dal leader nazionale del PP Alberto Núñez Feijóo e dalla dirigenza del partito.

Oggi però la situazione è cambiata dal momento che il re ha dato a Feijóo l’incarico di creare un governo, essendo stato il candidato più votato nelle elezioni nazionali, e per provare a realizzare un’impresa che appare tutta in salita, Feijóo ha assoluto bisogno del sostegno di Vox.

Al momento non sembra che ci siano cambiamenti significativi nelle posizioni prese dal leader locale del PP Fernando López Miras e quello di Vox José Ángel Antelo. Di fronte al pericolo di nuove elezioni, si accusano a vicenda di scarsa flessibilità ma probabilmente all’ultimo minuto uno dei due o entrambi cederanno e troveranno la quadra.