“El macho” Luis Rubiales non darà le dimissioni

MADRID.- Lo scandalo suscitato dal bacio in bocca dato dal presidente della Federcalcio spagnola alla giocatrice Jennifer Hermoso, dopo la vittoria del Mondiale femminile di calcio da parte della squadra spagnola, sembrava dovesse condurre alle dimissioni di Luis Rubiales, richieste da ampi settori della società e della politica spagnola.

Ed invece, con un voltafaccia al quale ci hanno abituati tanti altri maschi molestatori o violenti, il Presidente della Federcalcio spagnola ha deciso di passare al contrattacco, giustificando l’ingiustificabile, adducendo che le sue azioni sono state dettate da emozioni incontrollabili.

E così, dicendosi vittima di un falso femminismo e perseguitato da nemici che lo vorrebbero professionalmente morto, ha pensato bene di dare la colpa alla giocatrice dichiarando che, nonostante “l’emozione irresistibile”, le avrebbe chiesto il permesso di darle un bacetto e che lei avrebbe accettato.

Per fortuna le cose in Spagna sono cambiate. In questo paese, che è già un esempio in materia di diritti civili, le donne e la gran maggioranza della società non accettano più come “normali” atteggiamenti aggressivi e umilianti da parte di quegli uomini che in tal modo cercano di confermare la propria mascolinità.

Jennifer Hermoso ha precisato di non aver mai acconsentito al bacio che l’ha messa in grave disagio e le sue compagne di squadra, in solidarietà, hanno detto che non torneranno in campo se non sarà destituito Rubiales.

Il governo per bocca sia del capo del governo Pedro Sánchez che del ministro di Cultura e Sport Miguel Iceda e, ancora prima, della vicepresidenta e leader di Sumar Yolanda Díaz, e della ministra di Pari Opportunità Irene Montero, ha già detto che saranno portate avanti tutte le procedure volte ad obbligare Luis Rubiales a lasciare la presidenza della Federcalcio spagnola. Uguale posizione è stata assunta dalla Lega del Calcio femminile e da altri club di calcio.

L’atteggiamento di Luis Rubiales dimostra non soltanto l’incapacità a capire la gravità del suo gesto che si aggiunge ad altri atteggiamenti volgarmente maschilisti, ma anche la certezza di poter contare sulla protezione di altri componenti della Federcalcio. La Federazione è un’istituzione privata composta da 140 membri, tra cui solamente sei donne, e molti di loro sono decisi a proteggere il proprio presidente.

Riuscire a rompere questo muro di solidarietà non sarà facile ma è assolutamente necessario per lasciare un segno inequivocabile anche all’interno di un mondo profondamente maschilista come è quello dell’attuale Federcalcio spagnola.