Giappone, prime analisi acqua Fukushima: radioattività sotto tetto pericolosità

MADRID. – Sono state annunciate le prime analisi dell’acqua raccolta dalla zona di sversamento dell’acqua dell’impianto nucleare di Fukushima, epicentro del disastro nucleare del 2011, e i risultati sembrano portare notizie rassicuranti per la sicurezza della regione.

Tepco ha annunciato che le prime analisi del livello di radioattività nell’acqua della centrale nucleare di Fukushima dopo l’inizio dello scarico in mare giovedì sono conclusive, il gestore della centrale che ha effettuato questi test ha comunicato i seguenti dati: il livello di radioattività nei campioni prelevati è in linea con le previsioni e al di sotto del tetto fissato a 1.500 becquerel/litro. Lo standard giapponese per questo tipo di sversamenti, modellato sullo standard internazionale, è di 60.000 Bq/L.

Il Giappone è impegnato nella delicata operazione di smaltimento dell’acqua contaminata utilizzata per raffreddare i reattori colpiti dal terremoto e dallo tsunami del 2011, che ha causato una fusione nucleare all’interno dell’impianto di Fukushima Daiichi. Questa acqua, una volta trattata per rimuovere gran parte delle sostanze radioattive, viene stoccata in enormi serbatoi nella zona dell’impianto.

L’aumento costante del volume di acqua trattata ha portato il governo giapponese a pianificare il rilascio controllato dell’acqua trattata nel vicino Oceano Pacifico, una decisione che ha suscitato preoccupazioni sia a livello nazionale che internazionale. L’opinione pubblica, le comunità locali e i paesi confinanti hanno sollevato dubbi sulla sicurezza ambientale di questa mossa.

Le prime analisi dell’acqua condotte sotto il tetto dell’unità di smaltimento nucleare sembrano indicare che i livelli di radiazione sono molto al di sotto dei livelli che potrebbero rappresentare una minaccia per l’ambiente e la salute umana. Tuttavia, le autorità giapponesi sottolineano che ulteriori analisi sono in corso e che la situazione viene costantemente monitorata.

Nonostante queste prime rassicurazioni, l’opinione pubblica rimane cauta e la questione della gestione dell’acqua contaminata rimane al centro del dibattito nazionale e internazionale. Molti gruppi ambientalisti e paesi vicini hanno chiesto al Giappone di considerare alternative al rilascio in mare, spingendo per una valutazione più approfondita delle possibili conseguenze a lungo termine.