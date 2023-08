Europei femminili pallavolo, domani Italia-Spagna che vale i quarti

ROMA. – L`attesa volge al termine. Domani al Palazzo Wanny di Firenze, con fischio di inizio alle 21:15 (diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Action), l`Italia affronterà la Spagna (quarta nella Pool D) nella sfida valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo Femminile 2023.

Dopo aver concluso la fase a gironi con 5 vittorie su 5 con e 0 set persi, le azzurre sono dunque pronte ad affrontare il primo match ad eliminazione diretta in un Palazzo Wanny che si preannuncia tutto esaurito per spingere l`Italia verso i quarti di finale.

Sylla e compagne, questa mattina, hanno lavorato in sala pesi mentre nel pomeriggio si è svolto il media meeting di presentazione della fase ad eliminazione diretta in programma a Firenze a cui hanno partecipato il CT azzurro Davide Mazzanti, e le giocatrici Marina Lubian ed Eleonora Fersino. In serata, infine, primo allenamento a Palazzo Wanny per preparare la sfida con la Spagna.

“Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi – ha ammesso il CT Mazzanti – anche se ora vorrei vedere giocare le ragazze con maggior continuità. Finora o ci siamo espressi in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La Spagna sarà un buon banco di prova perché si tratta di una squadra pericolosa in cambio palla che gioca una pallavolo molto rapida.

Noi però dovremo fare un ottimo lavoro in cambio palla per poi spingere con tutto il nostro peso in fase break. Le ragazze stanno bene, ci alleneremo al gran completo per poi recuperare tutte le energie fisiche e mentali per la sfida di domani”.

(Adx/askanews)