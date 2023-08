Putin rompe il silenzio su Prigozhin: “Di talento ma ha fatto errori”

MADRID. – Vladimir Putin ha rotto il silenzio sulla morte di Yevgeny Prigozhin. Parlando dal Cremlino, il presidente russo ha definito il fondatore della Wagner “un uomo dal destino difficile” ma “di talento”. “Conoscevo Prigozhin da molto tempo, dall’inizio degli Anni ’90 – ha detto Putin – Era un uomo dal destino difficile e ha commesso gravi errori nella vita”, aggiungendo che aveva però “raggiunto i risultati necessari” sia per i propri interessi che “per una causa comune” su richiesta di Putin.

“Era un uomo di talento, un uomo d’affari di talento. Ha lavorato non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero, in Africa”. Putin, che ha assicurato una indagine per andare in fondo alla vicenda, ha spiegato che, in base alle informazioni preliminari, “a bordo” dell’aereo al momento dell’incidente c’erano anche “dipendenti del gruppo Wagner”. Il presidente russo ha quindi inviato le proprie condoglianze “alle famiglie di tutte le vittime” sottolineando come l’accaduto sia stata “una tragedia”.

Prigozhin, Intelligence GB: danno forse irreparabile per la Wagner

La morte di Evgeny Prigozhin “avrà sicuramente un effetto destabilizzante sul gruppo Wagner”. Così l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla situazione in Ucraina, pubblicato su X (ex Twitter). Le “caratteristiche personali di iperattività, eccezionale audacia, ricerca del risultato ed estrema brutalità di Prigozhin hanno permeato la Wagner ed è improbabile che possano essere eguagliate da un successore”, affermano gli 007 di sua maestà. Inoltre, il servizio del Ministero della Difesa londinese ritiene che la morte di altri due leader influenti, Valery Chekalov, capo del servizio di sicurezza e supporto logistico dei mercenari, e Dmitry Utkin, una figura chiave nel sistema Wagner, “complicherebbe” in maniera forse insanabile la leadership del gruppo paramilitare.

Ucraina, Mosca: decine di droni di Kiev abbattuti in Crimea

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato questa mattina di aver abbattuto 42 droni ucraini in Crimea, parlando di un attacco massiccio, come finora non se ne erano visti, di velivoli senza pilota contro la penisola annessa da Mosca nel 2014.

“Nove droni sono stati distrutti a seguito dell’azione di fuoco dell’antiaerea sul territorio della Repubblica di Crimea. 33 droni sono stati neutralizzati con mezzi di guerra elettronica e si sono schiantati senza raggiungere il loro obiettivo”, ha detto la difesa russa su Telegram. Il ministero non ha fornito informazioni su eventuali danni o vittime a seguito della distruzione dei dispositivi.

Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvojayev aveva riferito in precedenza che diversi velivoli radioguidati erano stati abbattuti al largo della penisola “nella zona di Capo Chersoneso” situata a circa 10 km da Sebastopoli, porto di origine della flotta russa del Mar Nero.

Gli Stati Uniti addestreranno i piloti F-16 a ottobre

Gli Stati Uniti inizieranno l’addestramento di volo dei piloti ucraini sugli aerei da caccia F-16 in ottobre, ha annunciato il Pentagono. Il training inizierà dopo che i piloti avranno ricevuto un addestramento in lingua inglese il mese prossimo, ha detto un portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder. L’addestramento al volo avrà luogo presso la base della Morris Air National Guard a Tucson, in Arizona, ha aggiunto. Diversi piloti e dozzine di addetti alla manutenzione dell’aereo seguiranno il corso di formazione, ha aggiunto Ryder.

