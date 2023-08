Conference League, esordio amaro per la Fiorentina, battuta 1-0 dal Rapid. Ora serve una rimonta

MADRID. – Esordio amaro per la Fiorentina in Europa: nei playoff di andata della Conference League, i viola sono stati sconfitti ieri dagli austriaci del Rapid Vienna. La gara è stata decisa da un rigore realizzato da Grull al 34’ del primo tempo (1-0). Ora agli uomini di Italiano servirà una rimonta, giovedì prossimo al Franchi, per approdare alla fase a gironi della competizione.

Fiorentina “tradita” da Mandragora. Grande occasione nel recupero

La formazione scelta dal tecnico per questo esordio europeo all’Allianz Stadion di Vienna era formata da Terracciano in porta, Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, con Bonaventura, Arthur e Mandragora a centrocampo e il tridente Gonzalez, Nzola e Brekalo di punta.

L’avvio della viola è stato abbastanza convincente, ma man mano che passavano i minuti saliva in cattedra il Rapid che, complice una condizione atletica migliore rispetto agli italiani, iniziava a premere sull’acceleratore, creando non pochi problemi alla difesa viola.

Su macroscopico errore di Mandragora (che tratteneva vistosamente in area Hofmann) arrivava la concessione del calcio di rigore che sbloccava il match: dal dischetto Grull non sbagliava per il vantaggio viennese.

Protagonista di un primo tempo decisamente sotto tono, la Fiorentina si ripresentava in campo per la ripresa con ben altra determinazione, conducendo molte pericolose azioni offensive. I cambi di Sottil e Infantino davano ulteriore verve alla manovra dei toscani che, proprio nei minuti di recupero, avevano la clamorosa occasione per il pareggio: bella palla di Beltran (altro nuovo entrato) per Infantino che calciava a botta sicura, ma Hedl con una mano ci arrivava, compiendo un autentico miracolo. Dopo quattro minuti di recupero, la gara terminava con l’amaro in bocca per i viola e il successo del Rapid.

L’amarezza di Italiano: “Brutto primo tempo. E’ mancata concretezza”

Come detto, giovedì prossimo (alle ore 20) si replica al Franchi: ci vorrà una super Fiorentina per ribaltare il risultato. Al termine del match, l’allenatore Vincenzo Italiano ha sottolineato: “Un brutto primo tempo ci ha fatto perdere la partita. Ci è mancata concretezza ma ho visto una bella reazione. Contro il Genoa aveva fatto la differenza la nostra grande concretezza: 3 tiri e 3 gol.

Oggi ci è mancato quel cinismo. Ma ci sono anche gli avversari, che hanno anche 6-7 partite più di noi e si vede nella brillantezza e nel ritmo. Tra una settimana – ha concluso il mister della Fiorentina – cercheremo di essere anche più qualitativi e gestire meglio alcuni palloni che oggi abbiamo invece regalato”.

(Redazione/9colonne)