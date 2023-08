Sette anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, Meloni: “La ferita non si è chiusa”

MADRID. – Sono passati sette anni dal terremoto che alle 3.36 del 24 agosto 2016 colpì il Centro Italia, coinvolgendo quattro Regioni. Una tragica notte che ha lasciato una ferita aperta nell’Italia centrale, ancora alle prese con la ricostruzione, e che ha dato il via a una sequenza sismica che si è protratta fino ai primi giorni del 2017.

“Una vera e propria catastrofe che rimarrà per sempre nella nostra memoria collettiva. In questo anniversario rinnoviamo il nostro cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie e ai loro cari”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando le vittime degli eventi sismici e le città maggiormente colpite da Amatrice a Norcia, passando per Accumoli, Arquata, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Pescara del Tronto e molti altri.

“Purtroppo, a sette anni dal terremoto la ricostruzione è ancora incompiuta – ha proseguito la premier – È una ferita che non si è chiusa e fa ancora male. Oltre quattordici mila famiglie vivono tuttora lontane dalle loro case, molti territori faticano a tornare alla normalità, diversi i ritardi da colmare e le criticità che rimangono da affrontare. Il Governo sta operando per imprimere un cambio di passo, dalle norme ai cantieri”.

La sfida della ricostruzione

Dopo aver ricordato l’impegno del Governo e dei Ministeri competenti, Meloni ha sottolineato come “In questi mesi, dopo gli anni della pandemia e lo shock dei prezzi dovuto all’inflazione, si è dato un nuovo impulso alla ricostruzione privata e sono state poste le basi per velocizzare quella pubblica”, ricordando “l’impegno prioritario per l’infrastrutturazione stradale delle aree dell’Appennino centrale, per troppi anni dimenticate e trascurate”.

Al riguardo, il presidente del Consiglio ha ricordato il programma “NextAppennino”, finanziato dal Piano Nazionale Complementare del PNRR per le aree sisma 2009 e 2016, che a suo parere “sta dimostrando che è possibile mettere a terra le risorse pubbliche per stimolare investimenti privati e gettare le basi di un nuovo sviluppo”. Una sfida da vincere insieme, secondo la premier, oltre ad essere un “obbligo morale delle Istituzioni”.

La sorveglianza sismica

Per Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di “una ferita che deve ancora rimarginarsi, che ci ha insegnato moltissimo e che stimola quotidianamente l’INGV a implementare le reti di monitoraggio e sorveglianza sismica in tutta Italia. I terremoti torneranno, non c’è possibilità alcuna di fermarli, ma dobbiamo conoscerli meglio per poterci difendere tramite una prevenzione adeguata che ci permetta un giorno di poterci convivere senza temere perdite di vite e di beni”.

Nella sua analisi, il prof. Doglioni ha evidenziato che “vale la pena investire nella comprensione dei terremoti per difendere la Vita, le nostre Abitazioni, la Libertà di non essere sfollati per molti anni e perdere le proprie radici culturali e disperdere il tessuto Economico”.

(Redazione/9colonne)