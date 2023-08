Europei Volley Femminile, l’Italia non si ferma più: Croazia ko, ora agli ottavi c’è la Spagna

MADRID. – La Nazionale italiana di pallavolo non si ferma più ed ottiene la 5° vittoria su 5 incontri al Campionato Europeo di volley. Sa solo vincere la corazzata di coach Davide Mazzanti. Ieri sera, a Torino, ha battuto anche la Croazia nel turno preliminare con i seguenti parziali: 25-23, 25-19, 25-17. Un altro 3-0 dopo quelli inflitti a Romania, Svizzera, Bulgaria e Bosnia. Le azzurre erano già qualificate per gli ottavi di finale come prime del gruppo B e sabato affronteranno la Spagna a Firenze.

Contro la Croazia un 3-0 con tante novità in campo

Le azzurre hanno dunque chiuso in testa il loro girone, conquistando 15 punti, quattro in più della Bulgaria. A seguire Romania e Svizzera, con Bosnia e Croazia eliminate. La gara di ieri sera è stata una pura formalità, anche se errori e momenti di disattenzione non sono mancati.

Tutto prevedibile, sotto certi aspetti, perché il CT Mazzanti ha cambiato la formazione per intero, come era giusto ed inevitabile, per far giocare le ragazze che, fino a questo momento, sono state impiegate di meno. La stellina Antropova è rimasta in panchina per tutto il corso dell’incontro.

E così l’Italvolley femminile è scesa in campo al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino con Bosio in palleggio, Nwakalor opposta, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Squarcini-Lubian centrali, Fersino libero. Il primo set è vincente ma, come detto, con qualche amnesia di troppo. Allora Mazzanti correva ai ripari catapultando in campo Egonu, Sylla e Orro, che innalzavano il tasso tecnico della squadra, non dando scampo alle generose croate.

Dopo aver conquistato il primo set di misura (25-23), l’Italia concludeva la partita in relativa scioltezza, facendo suoi anche gli ultimi due set e chiudendo la pratica Croazia per 3-0. Il pubblico (ennesimo sold out sugli spalti) ha regalato alle azzurre un grande applauso al termine della partita, nella solita atmosfera di entusiasmo e calore del Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino.

Sabato scattano gli ottavi di finale: a Firenze contro la Spagna

Chiusa la fase a gironi, da oggi la Nazionale italiana inizierà a pensare agli ottavi di finale di questo Europeo. La competizione entra nel vivo. Da oggi, chi sbaglia va a casa. L’eliminazione diretta non ammette appelli. Le azzurre questa mattina si trasferiscono a Firenze, dove sabato prossimo, alle ore 21.15, affronteranno per gli ottavi la Spagna (quarta del gruppo D).

Qualora l’Italia (come indicano i pronostici) dovesse eliminare le iberiche, martedì 29 nei quarti incrocerebbe la vincente di Francia-Romania, mentre la semifinale (1° settembre a Bruxelles) sarà probabilmente contro Turchia o Polonia. Ma meglio affrontare un gradino alla volta.

(Redazione/9colonne)