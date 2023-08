Prigozhin, il silenzio del Cremlino e la rabbia di Gray Zone

MADRID. – Il Cremlino tace sulla morte del leader della Wagner Yevgeny Prigozhin, deceduto ieri assieme al comandante in capo della brigata di mercenari Dmitry Utkin in seguito allo schianto al suolo di un jet privato in rotta da Mosca a San Pietroburgo. Tutte le 10 persone a bordo del velivolo – sette passeggeri e tre membri dell’equipaggio – hanno perso la vita.

Nella giornata di ieri, il presidente russo Vladimir Putin non ha fatto alcun cenno alla vicenda a margine della celebrazione dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Kursk nella Seconda guerra mondiale, occasione in cui ha ringraziato “tutti i nostri soldati che combattono con coraggio e risolutezza” nell’operazione militare speciale in Ucraina.

Il monitoraggio online di Flightradar24 ha mostrato che l’Embraer Legacy 600 (siglia di volo RA-02795) è scomparso dal radar alle 18:11, ora di Mosca. Un video pubblicato sui social media mostra un velivolo simile a un jet privato che cade, forse a causa di un missile terra-aria. Un’altra ripresa mostra rottami in fiamme a terra.

La causa dell’incidente non è ancora chiara, ma gli alleati di Prigozhin hanno accusato dal primo momento il ministero della Difesa russo di averlo assassinato. Gray Zone, un canale Telegram con più di 500.000 abbonati legati alla Wagner, lo ha acclamato come un eroe e un patriota morto per mano di persone non identificate che ha definito “traditori della Russia”.

Da parte loro, gli investigatori russi hanno aperto un’indagine penale sull’incidente. Gli altri cinque passeggeri si chiamavano Sergey Propustin, Evgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Chekalov e Nikolay Matuseev. L’equipaggio era composto dal comandante Aleksei Levshin, copilota Rustam Karimov e assistente di volo Kristina Raspopova. Oltre a Utkin, Prigozhin era accompagnato sull’aereo da un cameraman, dal responsabile della logistica di Wagner e dalla propria guardia del corpo.

Cosa è successo

Secondo i dati di tracciamento del volo, l’aereo non ha mostrato problemi fino a quando non è caduto precipitosamente per trenta lunghissimi secondi, con un motore che è rimasto fino all’ultimo in funzione. Il velivolo ha fatto una “improvvisa verticale verso il basso”, ha detto Ian Petchenik di Flightradar24. “Qualunque cosa sia accaduta, è avvenuta rapidamente”, ha detto Petchenik.

È un dato di fatto che l’Embraer Legacy sul quale viaggiava Prigozhin è un tipo di jet con il massimo degli standard di sicurezza, con un solo incidente registrato in più di 20 anni di servizio, e non era mai stato soggetto a guasti meccanici. Embraer ha reso comunque noto di essere a conoscenza di un incidente in Russia che ha coinvolto un aereo Legacy 600 ma di non avere ulteriori informazioni sul caso e di non fornire servizi di supporto per l’aereo dal 2019, quando sono scattate le sanzioni internazionali.

Chi era il braccio destro Dmitry Utkin

Tra coloro che si presume siano morti insieme al leader di Wagner Yevgeny Prigozhin c’era Dmitry Utkin, spesso descritto come “vero fondatore” del gruppo mercenario guidato da Prigozhin, di cui era il braccio destro. Il suo nominativo era non a caso proprio “Wagner”, dal nome del compositore preferito di Hitler.

Il sito web investigativo Bellingcat ha scritto nel 2020 che Utkin aveva “un fascino ossessivo per la storia del Terzo Reich” mentre un altro recente rapporto lo descrive come “decorato con numerosi tatuaggi nazisti, tra cui una svastica, un’aquila nazista e un fulmine delle SS”.

Nato nel 1970, Utkin era un ex ufficiale del servizio di intelligence militare russo GRU e ha prestato servizio in entrambe le guerre cecene e in Siria. Era anche tra i membri della Wagner che hanno preso parte alle operazioni russe nell’Ucraina orientale, dal 2014, e avevano ricevuto premi per il suo servizio dal Cremlino.

