Rudy Giuliani se entregó en Georgia por acusaciones electorales

WASHINGTON – El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se entregó este miércoles a las autoridades de Georgia donde está acusado de intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y quedó en libertad bajo una fianza de 150.000 dólares.

El exalcalde y fue encausado la semana pasada junto con el expresidente Donald Trump y 17 personas más por la fiscalía por presuntamente tratar de subvertir la voluntad de los electores en los comicios que ganó Joe Biden.

Giuliani, exabogado y aliado de Trump, dijo ser objeto de una persecución que afecta a todos los ciudadanos del país, a su salida de la prisión de Fulton, Atlanta.

“Me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso, porque este caso es una lucha por nuestro estilo de vida”, dijo Giuliani a los reporteros.

“Esta acusación es una farsa. Es un ataque… no sólo en mi contra, no sólo contra el presidente Trump, no sólo contra los imputados en esta acta de acusación, algunos a quienes ni siquiera conozco. Este es un ataque contra el pueblo estadounidense”, agregó.

El exalcalde de 79 años, está acusado de encabezar los intentos de Trump de exigir a los legisladores estatales en Georgia y en otros estados donde los comicios estuvieron muy reñidos que ignoraran la voluntad del electorado y nombraran a delegados favorables a Trump.

El exmandatario y sus aliados sostienen, sin mayores evidencias, que las elecciones fueron fraudulentas en varios estados donde ganó Biden por poco margen.