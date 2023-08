Primo duello televisivo Elezioni USA 2024: DeSantis delude, dibattito Repubblicani senza Trump

MADRID. – Il palcoscenico politico statunitense si è acceso con il primo duello televisivo dei candidati repubblicani in vista delle elezioni presidenziali del 2024. L’evento, atteso con grande interesse, ha visto protagonisti vari esponenti di spicco del partito, ma ha anche rivelato alcune sorprese e delusioni. Gli otto candidati presidenziali americani qualificatisi per il primo dibattito tv su Fox News si sono attaccati su tutto, dall’Ucraina all’aborto e al clima, ma soprattutto sul convitato di pietra Donald Trump, il cui tentativo di boicottare il confronto è naufragato in una scontata intervista compiacente con l’amico Tucker Carlson su X.

Il candidato che molti avevano indicato come uno dei favoriti, Ron DeSantis, ha offerto una performance che ha deluso le aspettative. Il governatore della Florida, noto per le sue posizioni conservatrici e la gestione controversa della pandemia, è stato oggetto di una serie di domande impegnative da parte dei moderatori. La sua risposta a diverse di esse è stata considerata evasiva o poco convincente da parte di molti osservatori.

Per i rivali dell’ex magnate immobiliare, che lottano per sopravvivere in un universo politico e mediatico tutto incentrato sui guai giudiziari dell’ex presidente, questa serata è stata un’occasione da non perdere per distinguersi.

Alcuni dei colpi più taglienti sono stati sparati quando è emersa la questione dell’aborto, un argomento politicamente tormentato per i repubblicani, che recentemente hanno avuto una serie di battute d’arresto sulla questione alle urne.

Tema molto dibattuto soprattutto tra Nikki Haley, unica donna a rivendicare la nomination repubblicana, e l’ex vicepresidente Mike Pence, che “ha dedicato la sua vita a Gesù Cristo”. Fedele tra i fedelissimi di Donald Trump, ha cambiato tono dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 – un altro argomento molto commentato a Milwaukee.

Gli analisti concordano sul fatto che questo primo dibattito rappresenti solo l’inizio di una stagione elettorale complessa e dinamica. L’assenza di Trump e le performance altalenanti dei candidati sottolineano l’incertezza che circonda il futuro del Partito Repubblicano e la direzione che prenderà nelle elezioni del 2024.