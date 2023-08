Calcio: ci lascia Lázaro “Papaito” Candal, voce storica del calcio in Venezuela

CARACAS – Gli amanti del calcio piangono la scomparsa di Lázaro “Papaito” Candal, una delle voci storiche del calcio in Venezuela. La notizia é stata diffusa dal figlio Aléx, giornalista sportivo, tramite i suoi social.

“Con profondo dolore devo informarvi che é appena deceduto mio padre, se n’é andato circondato da tutti noi. Sento un’infinita tristezza, l’unica consolazione é che ora sta con mamma (scomparsa lo scorso 20 luglio, n.d.r.). A nome delle mie sorelle e dei suoi nipoti chiediamo una preghiera per far si che Dio lo accolga nel suo seno. Venezuela ti ha amato tanto come tu a lei. L’amore vince sempre. Ti amo Papá” si legge nel post.

Prima dell’avvento di influencer, tiktoker, youtuber e personaggi vari dei diversi social media c’é stato un personaggio che ha patentato diverse frasi o espressioni che sono diventate di uso frecuente tra i venezuelani. Una di queste: “¡qué hiciste papaíto!”, che esclamava ogni volta che un calciatore commetteva un fallo al limite o errava un gol “facile”. Questo modo di dire ha influito sul modo in cui tutti si riferivano a lui, é passato da essere Lázaro Candal a “Papaito” Candal.

Questo personaggio nato il 4 diciembre 1931 a La Coruña, in Spagna, é arrivato in Venezuela come calciatore. In terra natia giocava come centrocampista, ma come tanti europei dopo la Seconda Guerra Mondiale attraversò l’Oceano Atlantico in cerca di fortuna. Prima di approdare in Venezuela fece tappa in Costa Rica giocando tra il 1956 e 1959 con Gimnástica Española e Libertad. Arrivò in Venezuela grazie a René Hemmer e difese le maglie dei club “La Salle FC” e “Deportivo Español”.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo iniziò a lavorare come giornalista in diversi media, seguendo i Mondiali di calcio in 10 occasioni, 8 in situ e 2 da Caracas fin dal 1974.

In quel periodo escogitò un modo diverso di narrare le partite e sono tante le frasi coniate da “Papaito” Candal: ¡ y mañana, y mañana y mañana, ayyyyy mañana!, ‘¡que nervios, que angustia, que desesperación! E tante altre.

Riposa in pace, Lázaro “Papaito” Candal.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)