Europei pallavolo femminile, Italia forza 4. Battuta la Bosnia, si va agli ottavi

MADRID. – E’ grande Italia ai Campionati Europei di Volley in corso di svolgimento in Belgio, Italia, Estonia e Germania. La Nazionale azzurra del CT Mazzanti ha ottenuto ieri sera il suo quarto successo consecutivo nella manifestazione (e un altro 3-0), battendo a Torino la Bosnia Erzegovina con i parziali di 25-21, 25-17, 25-19. Le azzurre sono così già matematicamente ammesse agli ottavi di finale come prime classificate del girone preliminare.

Egonu è tornata. Bene Sylla. Agli ottavi contro Spagna o Finlandia

La gara di ieri non ha avuto storia: Paola Egonu è tornata ai suoi livelli, trascinando le compagne con i suoi 16 punti all’attivo. Spettacolare è stata anche la partita di Myriam Sylla, sempre più leader di questa squadra e non soltanto per i 14 punti realizzati. Non nella sua serata migliore, invece, Marina Lubian, mentre la stella Ekaterina Antropova non è scesa in campo per un piccolo problema muscolare all’addome.

La Nazionale italiana era reduce da tre vittorie consecutive contro Romania, Svizzera e Bulgaria, che hanno disegnato per ora questa classifica nella Pool B: Italia 4V (12 punti), Bulgaria 3V (8 punti), Romania 3V (7 punti), Svizzera 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (5 punti), Croazia 0V (1 punti). Prosegue, quindi, senza sosta, la marcia dell’Italia.

Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, piegata nettamente anche la Bosnia ed Erzegovina in quello che era il penultimo impegno delle azzurre nella prima fase della massima competizione continentale (Pool B). Agli ottavi di finale, ora, le Azzurre troveranno sicuramente Finlandia o Spagna, le cui ultime gare nel girone di qualificazione si disputeranno fra il tardo pomeriggio e la serata di oggi.

Mazzanti ed Egonu: “Miglioramenti evidenti. Avanti così”

Alla fine della partita contro la Bosnia, ecco le riflessioni di coach Davide Mazzanti: “Le ragazze sono entrate in partita in modo progressivo – ha detto l’allenatore ai microfoni della RAI – e sono soddisfatto per il modo in cui abbiamo attaccato. Un po’ meno per come abbiamo organizzato il muro difensivo. Qui dobbiamo ancora migliorare qualcosa”.

“Questa partita ci è servita per trovare il ritmo per quando dovremo incontrare gare più toste – ha detto a fine match Paola Egonu – Per quanto riguarda la mia condizione, mi sento bene e in forma. Ora sono carica e a disposizione per qualsiasi sfida”

Questa sera ultima (ininfluente) sfida alla Croazia

Un successo, quello di ieri sera, contraddistinto dall’ennesimo “tutto esaurito” che ha fatto registrare il PalaGianniAsti, in occasione della prima delle due uscite torinesi delle ragazze di Mazzanti. E questa sera si replica, sempre al PalaGianniAsti, con la sfida delle ore 21.15 italiane contro la Croazia.

Il match sarà tuttavia ininfluente ai fini della classifica finale, perché le Azzurre già viaggiano spedite verso gli ottavi, mentre le croate sono matematicamente eliminate. Sarà, dunque, poco più di un allenamento e forse l’occasione per vedere all’opera le pallavoliste italiane che fino a questo momento sono state meno impiegate.

