Spagna, il 26 e 27 settembre Núñez Feijóo chiederà la fiducia del Parlamento

Madrid – La data è stata decisa dalla presidente della Camera dei Deputati, Francine Armengol, dopo aver consultato il leader del “Partito Popolare”. Alberto Núñez Feijóo, presidente dei popolari, chiederà la fiducia del Parlamento, i giorni 26 e 27 settembre. Avrà quindi un mese per sondare i partiti dell’arco costituzionale e stringere gli accordi necessari per ottenere i quattro voti indispensabili per raggiungere la maggioranza.

Armengol ritiene che un mese sia “più che sufficiente” per permettere al candidato di sondare il terreno, “svolgere i negoziati appropriati” e convincere i partiti minori a votarlo. Secondo il protocollo, Núñez Feijóo presenterà il programma politico di governo per il quale chiederà la fiducia. In una prima votazione, avrà bisogno della maggioranza assoluta: 176 voti. Qualora non riuscisse ad ottenerla, si terrà una seconda votazione 48 ore dopo. In questa seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Núñez Feijóo è stato incaricato di individuare una maggioranza per l’investitura dal re Felipe VI, dopo la ronda di consultazioni del monarca con tutti i partiti, ad eccezione di Esquerra Republicana, Junts, Eh Bildu e il Partito Nazionalista Basco. Il Re ha incaricato il leader dei conservatori nonostante fosse cosciente che sia quasi impossibile per questi imbastire alleanze con i partiti indipendentisti e nazionalisti. È per questo che la maggioranza degli osservatori ritiene che la candidatura di Núñez Feijóo non abbia possibilità di successo.

Qualora Núñez Feijó, prima, e Pedro Sánchez, successivamente, non riuscissero ad ottenere i voti per formare un governo, il Paese tornerà alle urne il 14 gennaio 2024.

Redazione Madrid