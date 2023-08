Mondiali di Atletica, Budapest si tinge d’azzurro: Tamberi è campione del mondo

MADRID. – Una serata magica per lo sport italiano, quella di ieri: a Budapest “Gimbo” Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica nella specialità del salto in alto. Per il ragazzone di Civitanova Marche è la serata che lo consegna alla storia.

Gimbo vola a 2,36. Poi via allo show dei festeggiamenti

Decisiva la misura di 2.36 per l’azzurro, ottenuta addirittura al primo tentativo. Dopo l’oro di Tokyo, ora Tamberi è anche campione del mondo, l’alloro che gli mancava per suggellare la sua splendida carriera. Argento per l’americano Harrison (numero 1 del ranking), terzo Barshim (5° medaglia mondiale, superato Sotomayor). Nella finale del salto in alto, dunque, l’italiano si è avvicinato all’altezza delle Olimpiadi di Tokyo (2,37).

Come detto, soltanto lo statunitense JuVaughn Harrison è riuscito ad eguagliarlo nella misura, ma Tamberi si è preso il gradino più alto del podio in quanto ha ottenuto la misura della vittoria al primo tentativo. Dopo l’ultimo errore di Harrison, dunque, si è potuta liberare tutta la gioia (come al solito irrefrenabile e guascona) di Gimbo, con innumerevoli giri di campo per arringare la folla che, sugli spalti, lo applaudiva.

A Budapest erano presenti anche i familiari del campione, con tanto di t-shirt personalizzate con la sua immagine. Il campione italiano si è anche tolto le scarpe e si è tuffato nella vasca del percorso dei 3000 siepi insieme con il vincitore di quella gara, il marocchino Soufiane el Bakkali. Il tuffo ha suggellato i festeggiamenti in pista di Tamberi, che ha coinvolto il suo grande amico Barshim, campione olimpico con lui a Tokyo e oggi terzo.

Ma non è tutto: l’azzurro è salito sulle spalle del qatariota abbracciandolo e facendosi portare un po’ a spasso tra l’entusiasmo di un pubblico sempre più divertito. Insomma, una festa italiana in terra ungherese che non sembrava avere fine.

Le prime parole a caldo: “Sono l’essere umano che batte i supereroi”

“Ho vinto tutto? È pazzesco, unico, non riesco neanche a sentirmelo dire – ha detto in tv Tamberi al termine della gara – Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti. So che quando entro in pista in queste grandi manifestazioni posso fare la differenza. Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare qui. La sensazione non so descriverla perché è unica, riuscire a battere persone che sembrano supereroi. Io quando vinco e festeggio così è perché mi sento l’essere umano che batte i supereroi”.

Ennesimo alloro di una carriera da campione

Campione olimpico a Tokyo 2020, Campione del Mondo a Budapest 2023, Campione d’Europa nel 2016 e nel 2022, Campione del Mondo Indoor nel 2016, Campione d’Europa Indoor nel 2019, vincitore della Diamond League nel 2021 e nel 2022, Gimbo Tamberi aveva alzato anche la prestigiosa Coppa Europa da capitano un paio di mesi fa: si tratta di successi cristallini che lo pongono di diritto tra i più grandi atleti della storia dello sport italiano.

(Redazione/9colonne)