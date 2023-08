Il Consolato di Barcellona non va in vacanza

BARCELLONA- Il personale del Consolato Generale di Barcellona, durante i mesi estivi, lungi dal potersi concedere una vacanza, vede il proprio lavoro moltiplicarsi a seguito dei tantissimi turisti italiani che arrivano ogni giorno nella capitale catalana.

Sono tanti gli interventi di assistenza ai connazionali cui devono rispondere, tra questi forse il più comune è la richiesta di documenti di viaggio di emergenza per tornare in Italia. Molti li perdono o vengono derubati e per loro il Consolato ha adibito un servizio immediato per cui possono presentarsi senza appuntamento durante l’orario di apertura dell’ufficio. Da giugno a oggi più di 500 connazionali si sono recati in Consolato per risolvere un’emergenza.

Nonostante ciò, non hanno subito ritardi i servizi erogati regolarmente alla comunità residente. Nei mesi di giugno e luglio sono stati emessi 2335 passaporti e 682 Carte d’Identità Elettroniche. Nei primi 7 mesi dell’anno sono stati emessi più passaporti di quelli erogati nel corso di tutto il 2022.

Per continuare a lavorare con uguale efficienza il Console Generale ha invitato i connazionali “che hanno necessità di rinnovare il proprio documento a seguire le procedure indicate nel sito internet istituzionale attraverso il portale Prenot@mi e a diffidare da procedure differenti indicate sui canali social e su fonti non ufficiali. Procedure diverse da quelle indicate sul sito internet e sui canali social del Consolato Generale, oltre a violare i principi di equità e imparzialità, implicano un sostanziale allungamento dei tempi e non garantisco una positiva conclusione dell’iter di richiesta del documento”.

La richiesta di appuntamento è facile e gratuita. Inoltre, nei casi di particolare necessità, i funzionari del Consolato Generale di Barcellona assicurano la loro disponibilità a valutare ogni richiesta ed eventualmente a permettere di avere un appuntamento prioritario.

Redazione Madrid