Spagna, lo stipendio mensile quasi un 21 per cento sotto la media europea

MADRID – Quanto pubblicato da “The Adecco Group Institute” non è certo rassicurante. Il centro di ricerche dell’organismo, nel dossier “IX Adecco Monitor on Wages”, stila una classifica degli stipendi dei lavoratori dell’eurozona. E la Spagna, come d’altronde anche l’Italia e la Francia, pur non essendo bocciata non supera l’esame. Lo stipendio di un suo lavoratore spagnolo, infatti, si colloca un 20,9 per cento sotto quella che è la media europea.

La remunerazione mensile in Spagna si stima attorno ai mille 822 euro lordi; cioè, senza prendere in considerazione le detrazioni o gli straordinari. Quello dei lavoratori dell’eurozona, invece, si calcola in duemila 302 euro. In termini assoluti, la differenza mensile è di 480 euro che, spalmata in un anno raggiunge i cinquemila 760 euro.

Nel dossier del centro di ricerca di “The Adecco Group Institute”, considerato tra gli organismi più prestigiosi in materia di risorse umane, i lavoratori dell’eurozona sono distribuiti in tre grandi fasce, discriminate d’accordo all’ammontare degli stupendi lordi che ricevono.

La fascia più bassa, quella dei lavoratori con uno stipendio inferiore ai mille 200 euro, è costituita essenzialmente dai paesi dell’Europa orientale. Per esempio, Romania, Ungheria e Bulgaria.

La fascia più alta, quella dei lavoratori che guadagnano mensilmente più di duemila 600 euro, è costituita soprattutto dai paesi del nord Europa. In vetta alla classifica, i Paesi Bassi, Danimarca e Germania. Lo stipendio di un lavoratore tedesco, si calcola attorno ai tremila 148 euro.

Come il formaggio in un sandwich, si trova la fascia dei lavoratori che guadagnano più di mille 200 euro al mese e meno di duemila 600. Tra questi, appunto, vi è la Spagna. A farle compagnia, vi è anche l’Italia, con una remunerazione mensile di duemila 174 euro, e la Francia, con uno stipendio medio di duemila 574 euro.

A rendere meno amaro per gli spagnoli il risultato della ricerca, è il paragone con il Portogallo. Lo stipendio medio spagnolo è un 57,8 per cento superiore a quello dei cugini vicini, che non supera i mille 200 euro.

Redazione Madrid