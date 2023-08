Clima, fa sempre più caldo: lo zero termico oltre i 5.000 metri

ROMA. Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra, lo aveva già confermato: luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato, con 0,33 °C in più rispetto al luglio 2019, che deteneva il record precedente. Un triste primato a cui se ne aggiunge un altro: lo zero termico – l’altitudine al di sopra della quale la temperatura dell’aria rimane sempre minore di zero – si porterà fino alla quota record di 5.200 metri.

In pratica non andremo sotto zero neanche sulle vette più alte delle Alpi: un altro indizio – è l’allarme degli esperti – della probabile fine dell’esistenza dei ghiacciai alpini entro questo secolo. Intanto si prepara in Italia l’heat storm – un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni – dell’anticiclone africano Nerone, la tempesta di caldo con temperature in aumento di altri 3-4 gradi atteso entro lunedì.

“E con Nerone raggiungeremo e supereremo questi valori su quasi tutto il Paese” commenta Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, sottolineando che “il 2023 risulta già il terzo anno più caldo dal 1800”.

Il 2023 l’anno più caldo

Secondo i dati del Cnr, infatti, il 2023 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800. Si conferma, quindi, anche quest’anno la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.

Il picco del calore di Nerone è atteso per martedì 22 agosto con 39-40 gradi a Firenze, Alessandria, ma anche sul mare a Livorno o vicino al mare a Pisa. Sono valori eccezionali al Centro-Nord previsti a pochi giorni dall’inizio di settembre.

All’orizzonte però potrebbe spuntare all’improvviso una novità: il ciclone Poppea potrebbe portare scompiglio da giovedì 24 agosto con temporali anche violenti; Poppea, infatti, trovando tantissimo calore, tantissima umidità e quindi tantissima energia potenziale potrebbe causare nubifragi estesi, esattamente come avvenuto un mese prima (24 luglio) quando supercelle temporalesche devastarono parte del Nord Italia.

